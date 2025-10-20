A tudósok kiderítették: ekkor éri el az agy a csúcsteljesítményét

Az agy csúcsteljesítménye egy bizonyos kornál jelentkezik, ekkor lesz az agyunk a legerősebb szintjén. A tudósok felfedezték, hogy melyik életkorban éri el ezt a csúcspontot.

Az agy a legnehezebben kiismerhető szervünk - most a tudósok felfedezték mikor éri el korának csúcspontját Fotó: Illusztráció: pexels.com

Az agy korának csúcspontja távolabb van, mint gondolnád

Sokunk úgy érzi, hogy minden nappal egyre távolabb kerülünk a csúcstól. De ne ess pánikba – egy új ausztrál kutatás szerint a legjobb éveid még előtted állhatnak. A tanulmány szerint ugyanis az agy általános mentális teljesítménye 55 és 60 éves kor között éri el a csúcsot. Ebben a korban lehetünk a leghatékonyabbak összetett problémamegoldásban és magas rangú vezetői feladatokban - olvasható a Daily Mail cikkében.

Ahogy a fiatalság egyre inkább a múlté válik, elkezdhetünk félni az öregedéstől – mondta a kutatás vezetője, Gilles Gignac, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem pszichológia professzora. – De kutatásunk azt mutatja, hogy van ok az izgalomra. Sokunk számára a pszichológiai működés csúcsa 55–60 éves kor között van. Talán ideje lenne, hogy a középkort ne egy visszaszámlálásként, hanem csúcsidőként kezeljük.

Korábbi vizsgálatok szerint az ember fizikai csúcsa a 20-as évek végén és 30-as évek elején van, ezért rövid egy sportolói karrier. A kognitív csúcs azonban később érkezik.

A kutatók 16 kulcsfontosságú kognitív és személyiségjegyet vizsgáltak, például morális érvelés, memória, feldolgozási sebesség, tudás, érzelmi intelligencia, valamint a „big five” személyiségjegyeket: extraverzió, érzelmi stabilitás, lelkiismeretesség, nyitottság és együttműködőkészség.

„Amikor a 16 dimenzió életkorhoz kötött pályáit összevetettük, egy figyelemre méltó mintázat bontakozott ki” – mondta Gignac. „Az általános mentális működés 55–60 éves korban éri el a csúcsot, majd kb. 65 éves kortól kezd csökkenni, és 75 fölött a csökkenés felgyorsul.” Néhány jellemző később csúcsosodik, például a lelkiismeretesség kb. 65 évesen, az érzelmi stabilitás kb. 75 évesen, a morális érvelés pedig akár 70 éves kor után is javulhat. Bár a teljes mentális működés 75 éves kor után csökken, a kognitív torzítások elleni ellenállás, azaz a tudattalan hibás döntéshozatal csökkentése, még a 70-es, sőt 80-as években is fejlődhet.