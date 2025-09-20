Kegyetlen dologra vette rá rokonait egy 29 éves magyar nő Svájcban – durva, amit velük tett

Zürichben állt bíróság elé egy 29 éves magyar nő, aki Magyarországról szállíttatta ki szorult helyzetben élő, vidéki rokonait. Nem titkolta, svájci bordélyokba fogja őket dolgoztatni, cserébe mesés jövedelmet ígért nekik. Amit ígért, tartotta is, azzal az apróbb különbséggel, hogy fizetni nem akart vagy csak keveset.

A forgalmas utcákra vezénylete rokonait Zürichben a magyar nő (Fotó: Google Maps)

Szeretett rokonai így is dolgoztak, mert nyelvismeret és pénz híján nem tudtak megszabadulni a kedves rokontól. A nő még abból is pénzt csinált, hogy megtiltotta nekik az óvszer használatát, mert így drágábban tudta kiközvetíteni őket. A prostibiznisz két éven át dübörgött, 2020 és 2022 között. Aki menekült volna, azt a nő 39 éves élettársa bírta maradásra. Eleinte az utcán kellett kínálni magukat a családtagoknak, később azonban az ötletgazda feltetette őket egy erotikus oldalra, ahol aztán házhoz lehetett rendelni az áldozatokat. Az üzlet annyira beindult, hogy Németországban is vállaltak kuncsaftokat. A férfi felügyelte, hogy minden rendben menjen, ha mégsem ment minden rendben, akkor a durva és a drasztikus eszközök közül válogatott. A nőt végül a bíróság 7 és fél év börtönre, párját 5 év 8 hónapra ítélte, Zürichben.