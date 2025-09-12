RETRO RÁDIÓ

Változás jön a magyar benzinkutakon, így alakul szombattól az üzemanyag ára

Sokáig stagnált a benzin és a gázolaj ár, de most eljött a változás ideje.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.12. 11:34
üzemanyag gázolaj benzin

Mondhatni egészen különös volt, hogy egész héten nem változott a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Várható volt, hogy ez a stagnálás nem tart örökké, mint pedig a holtankoljak.hu közölte, hogy szeptember 13-tól jön a változás, ráadásul minden bizonnyal nagyon sokan fognak örülni ennek.

Benzinkút 5
Illusztráció / Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

Kiderült, hogy szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog.

Szeptember 13-tól bruttó 2 forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára és bruttó 4 forinttal a gázolajé. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 588 Ft-ba fog kerülni 1 liter benzin a töltőállomásokon és 587 Ft-ba 1 liter gázolaj – vagyis ezek alapján jobban tesszük ha holnapig várunk a tankolással.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu