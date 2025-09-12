Változás jön a magyar benzinkutakon, így alakul szombattól az üzemanyag ára

Mondhatni egészen különös volt, hogy egész héten nem változott a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Várható volt, hogy ez a stagnálás nem tart örökké, mint pedig a holtankoljak.hu közölte, hogy szeptember 13-tól jön a változás, ráadásul minden bizonnyal nagyon sokan fognak örülni ennek.

Illusztráció / Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

Kiderült, hogy szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog.

Szeptember 13-tól bruttó 2 forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára és bruttó 4 forinttal a gázolajé. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 588 Ft-ba fog kerülni 1 liter benzin a töltőállomásokon és 587 Ft-ba 1 liter gázolaj – vagyis ezek alapján jobban tesszük ha holnapig várunk a tankolással.