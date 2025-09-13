RETRO RÁDIÓ

Te is hinni fogsz bennük: ezeket az UFO-kat fotózták le Magyarországon – Galéria

Elképesztő felvételek és megdöbbentő esetek. Az ország minden táján fényképeztek már a szemtanúk ismeretlen repülő tárgyat, azaz UFO-t. Csokorba szedtük a legújabb képeket.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.09.13. 20:00
ufo tárgy szemtanú

Összegyűjtöttük a legutóbbi UFO észleléseket Magyarországról, amikhez a szemtanúk fényképet is készítettek. Előfordult, hogy az ismeretlen repülő tárgy csodás színekben pompázott, vagy különleges alakban jelent meg, de olyan is akadt, amikor a Vérhold idején tűnt fel. Ha ezeket a képeket végignézed, te sem fogsz többet kételkedni az űrlények létezésében! 

Több helyen is észleltek UFO-t Magyarországon
Több helyen is észleltek UFO-t Magyarországon. (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Több helyen is történt már UFO-észlelés

Vajon pontosan miket sikerült lefotózniuk a szemtanúknak? Szinte mindegyik esetben a fényképek készítői azt állították, hogy az UFO gyorsan tűnt fel az égen, majd hihetetlen sebességgel tovább is haladt. A mozgásuk sosem hasonlított egy repülőjére vagy egy drónéra, mindig cikázva, pattogva haladt, de olyan is előfordult, hogy percekig egy helyben várakozott. Te mit gondolsz, mik lehetnek a képen? A szemtanúknak valóban sikerülhetett ismeretlen repülő tárgyakat lefotózniuk? 

Te is hinni fogsz bennük: ezeket az UFO-kat fotózták le Magyarorszá...

fotóma, 11:42

 

