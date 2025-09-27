Arcüreggyulladásnak hitte tüneteit az édesanya, majd szörnyű diagnózissal szembesült

Egy kétgyermekes ohiói édesanya azt hitte, csupán náthás vagy kimerült, de az orvosi vizsgálatok egészen más, sokkal súlyosabb diagnózist tártak fel. Az átlagos arcüreggyulladás tünetek mögött egy halálos betegség bújt meg.
Egy kétgyermekes ohiói édesanya a petefészekrák tüneteit tévesztette össze egy arcüreggyulladás jeleivel.
Jessica Gilbert, a 42 éves feleség és édesanya furcsán érezte magát a januári Disney World-i családi utazás előtt.
Lázasan ébredtem, és azt hittem, arcüreggyulladásom van, mert egész héten be volt dugulva a fejem. Úgy döntöttem, elmegyek a háziorvosomhoz, hogy csináltassak COVID-, influenza- és RSV-teszteket, és mind negatív lett
- emlékezett vissza.
A negatív tesztek után Gilbert feltételezte, hogy tünetei egy esetleges arcüreggyulladásra vagy alacsony vasszintre utalnak. Azonban, amikor részletesebben elmagyarázta a panaszait, egy sürgősségi orvos javasolta, hogy végezzenek vizsgálatokat petefészekrákra.
Az egész világ megállt körülöttem. Teljesen sokkolt a hír. Nem volt családi előzmény. Egyáltalán nem ismertem a petefészekrák jeleit. Semmit sem tudtam róla.
Végül szörnyű hírt közöltek vele orvosai, miszerint harmadik stádiumú petefészekrákot diagnosztizáltak nála.
Tényleg nem ismertem a petefészekrák tüneteit. Mivel nincs családi előzmény, egyáltalán nem gondoltam semmi komolyra.
Gilbert a diagnózis óta teljes méheltávolításon esett át, és kemoterápiás kezelésbe kezdett. A kimerítő kórházi körök mellett elárulta, hogy a Cincinnati Bengals amerikai futballcsapat iránti régóta tartó rajongása ad számára vigaszt.
Az édesanya testvére, Shawn Gilbert GoFundMe-gyűjtést indított, hogy támogassa nővérét.
Drága nővérem, Jessica Gilbert, a 6 éves Harry és a 10 éves Mia szerető édesanyja, egy nehéz és váratlan küzdelemmel néz szembe
- írta Shawn az oldalon.
Testvére célja most az, hogy lehető legjobb kezelést kapja Gilbert, és a családjára zuhanó terheket enyhítse az adományoknak köszönhetően - írta a People.
