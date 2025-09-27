Arcüreggyulladásnak hitte tüneteit az édesanya, majd szörnyű diagnózissal szembesült

Egy kétgyermekes ohiói édesanya a petefészekrák tüneteit tévesztette össze egy arcüreggyulladás jeleivel.

Az édesanya átlagos tünetei egy szörnyű diagnózist rejtegettek / Fotó: GoFundMe

Könnyen összetéveszthető tünetek rejtegették a lesújtó diagnózist

Jessica Gilbert, a 42 éves feleség és édesanya furcsán érezte magát a januári Disney World-i családi utazás előtt.

Lázasan ébredtem, és azt hittem, arcüreggyulladásom van, mert egész héten be volt dugulva a fejem. Úgy döntöttem, elmegyek a háziorvosomhoz, hogy csináltassak COVID-, influenza- és RSV-teszteket, és mind negatív lett

- emlékezett vissza.

A negatív tesztek után Gilbert feltételezte, hogy tünetei egy esetleges arcüreggyulladásra vagy alacsony vasszintre utalnak. Azonban, amikor részletesebben elmagyarázta a panaszait, egy sürgősségi orvos javasolta, hogy végezzenek vizsgálatokat petefészekrákra.

Az egész világ megállt körülöttem. Teljesen sokkolt a hír. Nem volt családi előzmény. Egyáltalán nem ismertem a petefészekrák jeleit. Semmit sem tudtam róla.

Végül szörnyű hírt közöltek vele orvosai, miszerint harmadik stádiumú petefészekrákot diagnosztizáltak nála.

Tényleg nem ismertem a petefészekrák tüneteit. Mivel nincs családi előzmény, egyáltalán nem gondoltam semmi komolyra.

Gilbert a diagnózis óta teljes méheltávolításon esett át, és kemoterápiás kezelésbe kezdett. A kimerítő kórházi körök mellett elárulta, hogy a Cincinnati Bengals amerikai futballcsapat iránti régóta tartó rajongása ad számára vigaszt.

Az édesanya testvére, Shawn Gilbert GoFundMe-gyűjtést indított, hogy támogassa nővérét.

Drága nővérem, Jessica Gilbert, a 6 éves Harry és a 10 éves Mia szerető édesanyja, egy nehéz és váratlan küzdelemmel néz szembe

- írta Shawn az oldalon.

Testvére célja most az, hogy lehető legjobb kezelést kapja Gilbert, és a családjára zuhanó terheket enyhítse az adományoknak köszönhetően - írta a People.