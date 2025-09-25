Brutális támadás Szombathelyen: félholtra vertek egy férfit a tolvajok

Brutális támadás történt Szombathelyen egy élelmiszerüzletben csütörtök délután. Két férfit tetten értek, amint fizetés nélkül próbáltak távozni a boltból. Az üzletvezetőnő felszólította őket, hogy adják vissza az eltulajdonított termékeket, ám a tolvajok nem engedelmeskedtek, hanem fellökték a nőt, majd kisétáltak az üzletből. Ekkor egy vásárló a nő segítségére sietett, amitől a két férfi teljesen dühbe gurult, és kegyetlenül ütni-verni kezdte a férfit. Az erősen vérző, félig eszméletlen állapotban lévő vásárlót az üzlet előtti járdán hagyták, majd elmenekültek – írja az Origo.

A kegyetlen tolvajokat elfogta a rendőrség. Fotó: Vaol.hu

A Vaol.hu értesülései szerint súlyosan megsérült férfit a mentők kórházba szállították. A Vas vármegyei hírportál értesülései szerint a védelmező többszörös arccsonttörést szenvedett és sok vért vesztett. A rendőrök a riasztás után rövid időn belül elfogták a két elkövetőt és előállították őket. A helyszínt, beleértve az üzletet és az előtte lévő járdaszakaszt, a hatóságok lezárták, a bűnügyi helyszínelők pedig megkezdték a nyomok rögzítését.

Az esetet követően a Vaol.hu arról is beszámolt, hogy a brutális támadás jelentős rendőri jelenlétet és helyszínelést vont maga után, miközben a sérült férfi állapotát a kórházban kezelik.