RETRO RÁDIÓ

Gyengült a nyáron a Tisza Párt

Hárompárti parlament alakulna és változatlanul a Fideszre szavaznának a legtöbben, amennyiben most vasárnap lennének az országgyűlési választások Magyarországon. A Tisza Párt gyengült.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 08:28
Tisza Párt közvéleménykutatási gyengülés

A Real-PR 93. nyári közvéleménykutatása óta a Tisza Párt támogatottságának visszaesésével ismét nőtt a különbség a kormánypártok és a legtámogatottabb ellenzéki párt között. 

Tisza Párt gyengült
A Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát, a Tisza Párt gyengült Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A Tisza Párt elnökének nyári országjárása nem váltotta be a reményeket

A Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát (a biztos szavazók körében 47 százalék), viszont Magyar Péter nyári országjárása nem váltotta be a Tisza Párt elnökének hozzá fűzött reményeit, hiszen erősödés helyett visszaesést eredményezett pártja támogatottságában (40 százalék). A Real-PR 93. szeptember elején végzett közvélemény-kutatása szerint hárompárti országgyűlés alakulna Magyarországon egy most vasárnapi választást követően, az öt százalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk Mozgalom tudná sikeresen átugrani (5 százalék). 

A közvélemény-kutatás eredményei szerint a Demokratikus Koalíció (4 százalék), és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) is kimaradna az újonnan megválasztott országgyűlésből a biztos szavazók eredményei alapján. A biztos szavazók azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába. 

A közvélemény-kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. szeptember 8- 10. között a felnőtt társadalomra nemre, korra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb +/-3,2%.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu