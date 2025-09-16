Gyengült a nyáron a Tisza Párt

A Real-PR 93. nyári közvéleménykutatása óta a Tisza Párt támogatottságának visszaesésével ismét nőtt a különbség a kormánypártok és a legtámogatottabb ellenzéki párt között.

A Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát, a Tisza Párt gyengült Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A Tisza Párt elnökének nyári országjárása nem váltotta be a reményeket

A Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát (a biztos szavazók körében 47 százalék), viszont Magyar Péter nyári országjárása nem váltotta be a Tisza Párt elnökének hozzá fűzött reményeit, hiszen erősödés helyett visszaesést eredményezett pártja támogatottságában (40 százalék). A Real-PR 93. szeptember elején végzett közvélemény-kutatása szerint hárompárti országgyűlés alakulna Magyarországon egy most vasárnapi választást követően, az öt százalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk Mozgalom tudná sikeresen átugrani (5 százalék).

A közvélemény-kutatás eredményei szerint a Demokratikus Koalíció (4 százalék), és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) is kimaradna az újonnan megválasztott országgyűlésből a biztos szavazók eredményei alapján. A biztos szavazók azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába.

A közvélemény-kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült 2025. szeptember 8- 10. között a felnőtt társadalomra nemre, korra és lakóhelyre nézve reprezentatív mintán. A hibahatár legfeljebb +/-3,2%.