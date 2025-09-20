Így sepertünk régen – ma van a takarítási világnap. Retró galéria.

Különös nap a mai, mert egy olyan világnapra esik, amely egy mindannyiunkat érintő tevékenységről szól. A takarítási világnapot minden év szeptember harmadik szombatján tartják, idén ez huszadikára esik. Galériánkban emlékezünk meg, miért fontos a tisztaság.
A takarítási világnapot nem egy fix dátumhoz kötjük. Minden év szeptemberének harmadik szombatján emlékezünk meg arról, miért fontos odafigyelnünk a tisztaságra. Az Ausztráliából indult World Cleanup Day egy egyszerű felismerésből indult, ma már a világon mindenhol megtartják. Idén ez a szombat szeptember 20-ra esik. Galériánkban mutatjuk, hogyan takarítottunk régen!
A takarítási világnapot, vagy más néven szemétszedési világnapot az Ausztráliában tartott országos nagytakarítás napja alapján, az Egyesült Nemzetek Szervezetének környezetvédelmi hatósága hirdette meg 1992-ben. Jelmondata az volt:
Gondolkodj világméretekben, és cselekedj otthon!
Ez lényegében a takarítás, de egyúttal a környezetvédelem esszenciája. Elsőre talán jelentéktelen feladatnak tűnhet, ha a szobánkban felsöpörjük a padlót, leszedjük a pókhálókat majd összegyűjtjük a szemetet. Ahogy viszont haladunk tovább az otthonunk egyéb területein, egyre felemelőbb és jelentősebb munkának érezzük, ahogy fokozatosan elérjük a tisztaságot. Ha pedig az utcán is felsöprünk, másoknak is jó példát mutathatunk.
Hasonló a helyzet a szemétszedéssel is. Nem egy világot megváltó cselekedet, ha felvesszük a földről a műanyag flakont és a szelektív kukába dobjuk, viszont, ha többen is követik a példánkat, már egy jelentősebb változást indítunk el ezzel.
1993-ban Ian Kiernan ausztrál vitorlázó vezetésével megalakult egy alapítvány, melynek nemzetközi programja lett a „Clean Up The World” ("Takarítsuk fel a világot"). A sikerekre felfigyelt az ENSZ környezetvédelmi szervezete is, nem sokkal később világszerte szeptember középső hétvégéjének szombatján nagytakarítást rendeztek.
Ezt a világnapot nálunk is megtartjuk. A takarítási akciót ugyanis tovább szervezték, a Cserkész Világszövetséget kérték fel 1993-ban Magyarországon először, 1995-től pedig már a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség és a Magyar Turista Egyesület is hirdette és szervezett eseményt nagy őszi „szemétszüret” címen.
Takarítani azonban nem csak a kijelölt napokon kell, hiszen az egészségünk is múlhat a személyes és környezeti higiénián. A régi képeken is az látszik, hogy ez a tevékenység minden korosztályt megmozdított.
Galériánkban mutatjuk, hogyan takarítottunk régen:
