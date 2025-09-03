RETRO RÁDIÓ

Szörnyű tragédia: emberéleteket követelt a kisiklott vasút

Többen még mindig a roncsok között vannak, a mentés éppen folyik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 21:45
baleset vasút áldozat

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben három ember meghalt, legkevesebb húszan megsérültek - közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság.

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta - írja az MTI. Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak. A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást. A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

 

