Tragédia: lángoló épület mellett találtak meg egy férfit, már nem lehetett megmenteni

Szegeden történt a szomorú eset.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy hétfőn kora este érkezett bejelentés a katasztrófavédelem ügyeletére, hogy Szegeden, a Cseresznye utcában kigyulladt két egymáshoz közeli melléképület, az egyik mellett egy magatehetetlen ember feküdt.
A tájékoztatásból kiderült, hogy a tűzoltók a mentőszolgálat kiérkezése előtt megkezdték a hatvanas éveiben járó férfi újraélesztését, de sajnos már nem lehetett megmenteni az életét. A tűzoltók eloltották a tüzet, az egyik melléképületből egy gázpalackot is kihoztak, ezzel megakadályozva annak felrobbanását.
Egyelőre nem zárható ki, hogy a tűz hegesztés miatt keletkezett, azonban annak pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni
– írta Mukics Dániel.
