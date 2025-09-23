“Mintha elégnék” – folyamatos fájdalom teszi pokollá a gyönyörű fiatal lány életét

Egyetlen olyan betegség is megkeserítené egy átlagos ember életét, amibő a fiatal Alexnek hatot kell elviselnie. Ráadásul mindegyik gyógyíthatatlan. Az egyik legritkább kór, ami pokollá teszi az életét, a polyarteritis nodosa (PAN) nevű érbetegség, ami az erek gyulladásával jár. Mivel ez a ritka betegség a véráramlás csökkenését is eredményezi, a szervek károsodását is okozza.

Több ritka betegség kínozza Alexet Fotó: YouTube

Hat ritka betegség keseríti meg Alex életét: van, amelyik kibírhatatlan fájdalommal jár

Ráadásul Alex esetében pont az érbetegsége miatt alakult ki az úgynevezett komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS) is nála, amely néha valósággal elviselhetetlen, krónikus fájdalmat jelent az életében. Vannak napok, amikor jobban érzi magát, de olyan is, amikor úgy érzi, mintha az egész teste elégne.

“Igazán rossz hetek alkalmával sírok, amikor felkelek, olyan, mintha tűzhangyák csípnék az egész lábamat, vagy mintha a kezemet láng felett tartanám, vagy mintha egy tűzforró serpenyőt fognék” – magyarázta Alex a Truly stábjának, hozzátéve: ilyenkor teljes mértékben párjára, Cooperre van utalva. A férfi állítólag ilyenkor átvált gondoskodó üzemmódba.

Ha nagyon rossz az állapota, Alex kénytelen orvosi segítséget kérni – ezt azonban az esetek többségében igyekszik elkerülni, még ha ez azzal is jár, hogy majd elájul a fájdalomtól.

Alex felidézte, mit élt át, amikor megkapta a PAN-diagnózisát. “Olyan volt, hogy hé, van ez a betegséged, nincs rá gyógymód, és innentől csak rosszabb lesz. Úgy éreztem, a szívem kiesik a helyéről” – mesélte, hozzátéve: az első szakember kijelentette neki: mindössze 4 hónapja van hátra. Szerencsére az orvosnak nem lett igaza, az azonban tény: Alex élete fenekestül felfordult, és szinte minden egyes napért meg kell küzdenie.



