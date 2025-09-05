RETRO RÁDIÓ

Neked is eleged van a penészes csempefugából? Ezzel a trükkel könnyen eltüntetheted

A fürdőszobai penész a legtöbb ember rémálma, különösen, ha a makacs gomba a fugákban telepszik meg. Bár szinte lehetetlennek tűnik eltávolítani, egy egyszerű trükk mégis segíthet megszabadulni tőle.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 12:00
penész szódabikarbóna fuga csempe

A penész elleni küzdelem sokak számára soha véget nem érő harcnak tűnhet. A gomba nedves körülmények között él, így a legtöbb ember fürdőszobájában előfordulhat.

Ezzel az egyszerű trükkel megszabadulhatsz a fugában rejtőző penésztől.
Ezzel az egyszerű trükkel megszabadulhatsz a fugában rejtőző penésztől. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Bárki, aki próbált már penészt eltávolítani a fürdőszobájából vagy otthona más részéről, tudja, mekkora kihívást jelenthet a teljes megszüntetése. Van azonban egy különösen makacs hely, ahol a penész eltávolítása szinte lehetetlennek bizonyul: a fugák.

A fuga cement- vagy műgyantaalapú anyag, amely a fürdőszobai csempék közötti réseket zárja le. A hagyományos cementalapú fuga azonban természeténél fogva porózus, ezért hajlamos a foltosodásra és a penész kialakulására, mivel az olyan folyadékok, mint a víz, mikroszkopikus nyílásokon keresztül behatolhatnak az anyagba.

A penész eltávolítása a fugából hatalmas kihívás lehet, mivel a gomba néha magába a fugába ágyazódik. Azonban egy háztartási trükkel könnyen meg lehet vele birkózni.

Egy Facebookon található takarítási csoportban egy tagnál felmerült a kérdés, hogy mi a legjobb módja a fuga kifehérítésének, és szinte mindenki két konyhai alapanyagot ajánlott, amely szinte minden háztartásban megtalálható: a szódabikarbónát és az ecetet.

A szódabikarbóna paszta tényleg működik. Ha egy ideig rajta hagyod, majd fehér ecettel befújod, a zuhanyom fugáját gyönyörűen megtisztította

- írta az egyik felhasználó.

Kerüld a fehérítőszert bármihez, amit fehéren szeretnél tartani. Minden megsárgul tőle. Használj szódabikarbónát és ecetet

- tette hozzá egy másik kommentelő.

Szóval, hogyan is tüntessük el a penészt a fugából?

  1. Szellőztess: Nyisd ki az ablakokat, vagy kapcsold be a ventilátort, hogy a helyiség jól szellőzzön.
  2. Készíts tisztítóoldatot: Keverj össze egyenlő arányban fehér ecetet és vizet egy szórófejes flakonban vagy készíts pasztát szódabikarbónából és vízből Makacsabb penész esetén használj 3%-os hidrogén-peroxidot hígítás nélkül, szórófejes flakonban.
  3. Vidd fel az oldatot: Permetezd az ecetet vagy a hidrogén-peroxidot közvetlenül a penészes fugára. Ha szódabikarbóna pasztát használsz, egy kefével vidd fel a fugára.
  4. Hagyd állni: Hagyd hatni legalább 10–15 percig. Ez segít a penész lebontásában.
  5. Súrold át a fugát: Használj súrolókefét vagy fogkefét a fuga alapos megtisztításához.
  6. Öblítsd le: Töröld át a területet tiszta, nedves ronggyal vagy szivaccsal, hogy eltávolítsd a maradványokat.
  7. Szükség esetén ismételd meg: Makacs penész esetén ismételd meg a folyamatot, vagy használj penészeltávolítót, illetve hígított hipóoldatot. Soha ne keverd a hipóoldatot ecettel vagy ammóniával.
  8. Szárítsd meg a területet: A penész nedvességben tenyészik, ezért a tisztítás után alaposan szárítsd ki a fugát és a csempét - írta a Mirror.

 

