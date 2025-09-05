Neked is eleged van a penészes csempefugából? Ezzel a trükkel könnyen eltüntetheted

A penész elleni küzdelem sokak számára soha véget nem érő harcnak tűnhet. A gomba nedves körülmények között él, így a legtöbb ember fürdőszobájában előfordulhat.

Ezzel az egyszerű trükkel megszabadulhatsz a fugában rejtőző penésztől. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Bárki, aki próbált már penészt eltávolítani a fürdőszobájából vagy otthona más részéről, tudja, mekkora kihívást jelenthet a teljes megszüntetése. Van azonban egy különösen makacs hely, ahol a penész eltávolítása szinte lehetetlennek bizonyul: a fugák.

A fuga cement- vagy műgyantaalapú anyag, amely a fürdőszobai csempék közötti réseket zárja le. A hagyományos cementalapú fuga azonban természeténél fogva porózus, ezért hajlamos a foltosodásra és a penész kialakulására, mivel az olyan folyadékok, mint a víz, mikroszkopikus nyílásokon keresztül behatolhatnak az anyagba.

A penész eltávolítása a fugából hatalmas kihívás lehet, mivel a gomba néha magába a fugába ágyazódik. Azonban egy háztartási trükkel könnyen meg lehet vele birkózni.

Egy Facebookon található takarítási csoportban egy tagnál felmerült a kérdés, hogy mi a legjobb módja a fuga kifehérítésének, és szinte mindenki két konyhai alapanyagot ajánlott, amely szinte minden háztartásban megtalálható: a szódabikarbónát és az ecetet.

A szódabikarbóna paszta tényleg működik. Ha egy ideig rajta hagyod, majd fehér ecettel befújod, a zuhanyom fugáját gyönyörűen megtisztította

- írta az egyik felhasználó.

Kerüld a fehérítőszert bármihez, amit fehéren szeretnél tartani. Minden megsárgul tőle. Használj szódabikarbónát és ecetet

- tette hozzá egy másik kommentelő.

Szóval, hogyan is tüntessük el a penészt a fugából?