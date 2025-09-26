Apró penészfoltokkal indult, majd a család élete a feje tetejére fordult

Egy fiatal pár azt állítja, hogy az otthonukban található fekete penész szepszist okozott a babájuknak, miközben hároméves gyermekük egy elkorhadt falon zuhant át.

Az ártatlannak tűnő penész teljesen felforgatta a család életét, akik már rettegésben élnek (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Ami csak egy kis penésznek indult a falon, óriási problémává nőtte ki magát

A 26 éves Dom Shillito és 25 éves párja, Sharon Walker elmondták, hogy teljesen kimerültek, miután több mint egy éven keresztül kénytelenek voltak a penészes lakásban élni.

A pár 2021 októberében költözött be leedsi otthonukba, a Lambardly House-ba, ami a Yorkshire Housing tulajdonában van, hároméves fiukkal és úton lévő babájukkal. Azonban néhány hónappal a beköltözés után az álom rémálommá vált.

Dom, aki építőmunkásként dolgozik, elmagyarázta, hogy az első tél után elkezdtek apró penészfoltokat észrevenni a falakon. Bár jelezték a problémát a Yorkshire Housing felé, úgy tűnt, hosszú távú megoldás nem született.

Elmondása szerint kijöttek kitisztítani, de a penész mindig visszatért, és a helyzet csak súlyosbodott, egészen addig, amíg egy évvel a beköltözésük után az egész fal összeomlott. Dom elmesélte, hogy vendégeket fogadott, amikor nekitámaszkodott a nappali falának, és egyszerűen átesett rajta. Amikor beomlott, hatalmas fekete penésztelep vált láthatóvá a falüregben.

Az ingatlankezelő később kijavította a gipszkartont, és a pár remélte, hogy ezzel véget ér a penészprobléma. Azonban a gombának nem kellett sok idő, hogy újra terjedni kezdjen.

Attól tartva, hogy kisgyermekeik hozzáérnek, Dom és Sharon maguk próbálták letisztítani a penészt, amennyire csak tudták, egészen egy sokkoló esetig. Fiaik épp fürödtek, amikor hangos csattanást hallott az apa, ekkor döbbentek rá, hogy idősebbik gyermekük szó szerint átzuhant a kád melletti falon, ami újabb penésztelepet fedett fel.

Nemcsak a falak törtek, hanem az egészségügyi problémák is jöttek

A lakásban töltött idő további egészségügyi problémákat okozott a gyerekeiknek.

Sharonnak most már nagyon erős szorongása van, éjjelente sír emiatt

– mondta Dom, hozzátéve, hogy a legidősebb fia asztmáját súlyosbítja a penész.

Ezen a héten nem jár iskolába, mert köhög, majd hány, sír, aztán visszaalszik. Pánikol, hogy nem kap levegőt.

Emellett a pár legkisebb fia, Tommy pacemakert kapott, miután mindössze nyolchetes korában mellkasi fertőzése lett, amely vérmérgezéssé fajult. A család úgy véli, ezt is a penész okozta.

A gyerekek sebezhetőek, és meghalhatnak, emiatt nem tudunk nyugodtan aludni, mert folyton azon jár az eszünk, mennyire veszélyes itt.

Kétségbeesetten keresnek kiutat, de Dom elmondta, hogy bár szívesen vásárolnának vagy bérelnének máshol lakást, egyszerűen nem engedhetik meg maguknak.