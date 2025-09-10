Átkozott ház: alighogy beköltöztek, egymás után betegedtek meg a család tagjai

Megdöbbentő dologra derült fény. Az átkozott ház csak később fedte fel titkát.
Egy texasi család tagjai már egy évvel azután elkezdtek krónikus egészségügyi problémákat tapasztalni, hogy beköltöztek az új otthonukba. Átkozott ház! – mondják ma már jogosan, ám akkor nem gondoltak semmi ilyesmire, inkább örültek az új ingatlannak.
Alexandra Campos és férje, Jefte Campos izgatottan kezdte meg új életét három gyermekével. A házaspár még 2021 szeptemberében vásárolta meg a házát, ahol egy darabig semmi gyanúsat nem tapasztalt.
Azonban egy évvel később a négyéves lányuk, Maeve szokatlan tüneteket mutatott: gyors szívverés, rekedt hang és arcpirosodás. A gyermeket Graves-kórra és pajzsmirigy okozta szembetegséggel diagnosztizálták.
A Graves-kór egy autoimmun betegség, amely pajzsmirigy-túlműködést okoz, de a tünetek közé tartozik még a gyors szívverés, a remegés, az akaratlan fogyás, a hőérzékenység és a pajzsmirigy megnagyobbodása is – írja a Ladbible.
Ráadásul ez csak a kezdet volt a szerencsétlen család számára: hamarosan Alexandra férjén is kiütések és a már korábban meglévő autoimmun betegség tünetei jelentkeztek. A pár hatéves, autizmussal élő fia is megszenvedte a házban töltött időt, mivel agyi gyulladást kapott, ami miatt egy időre képtelen volt beszélni.
Az édesanya elmondta, hogy ő maga is extrém fáradtságot, szédülést és izomfájdalmakat tapasztalt. Alexandra szerint a házuk betegítette meg őket.
2024 júniusában, két és fél évvel a beköltözés után a pár megdöbbenve fedezett fel egy vízkárt, melyet egy szivárgó vízcső okozott a fürdőszobájuk padlója alatt. A történtek miatt kihívott cég munkatársai penészt talált a falakban, valamint a ház teljes padlója alatt. Kiderült, ez volt felelős a családtagok megbetegedéséért. A famíliának azt mondták, hogy a ház lakhatatlan, ezért egy barátjukhoz költöztek. Sajnos a penész mértéke miatt a családnak meg kellett szabadulnia a személyes tárgyaitól is a penészrészecskék miatt.
Mióta kiköltöztek, a család egészségügyileg jobban van, ugyanakkor próbálja megtervezni a jövőt.
