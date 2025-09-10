Átkozott ház: alighogy beköltöztek, egymás után betegedtek meg a család tagjai

Egy texasi család tagjai már egy évvel azután elkezdtek krónikus egészségügyi problémákat tapasztalni, hogy beköltöztek az új otthonukba. Átkozott ház! – mondják ma már jogosan, ám akkor nem gondoltak semmi ilyesmire, inkább örültek az új ingatlannak.

Átkozott házba költözött a mit sem sejtő család (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Átkozott ház: bár nem látszott, valójában csupa penész volt az ingatlan

Alexandra Campos és férje, Jefte Campos izgatottan kezdte meg új életét három gyermekével. A házaspár még 2021 szeptemberében vásárolta meg a házát, ahol egy darabig semmi gyanúsat nem tapasztalt.

Azonban egy évvel később a négyéves lányuk, Maeve szokatlan tüneteket mutatott: gyors szívverés, rekedt hang és arcpirosodás. A gyermeket Graves-kórra és pajzsmirigy okozta szembetegséggel diagnosztizálták.

A Graves-kór egy autoimmun betegség, amely pajzsmirigy-túlműködést okoz, de a tünetek közé tartozik még a gyors szívverés, a remegés, az akaratlan fogyás, a hőérzékenység és a pajzsmirigy megnagyobbodása is – írja a Ladbible.

Ráadásul ez csak a kezdet volt a szerencsétlen család számára: hamarosan Alexandra férjén is kiütések és a már korábban meglévő autoimmun betegség tünetei jelentkeztek. A pár hatéves, autizmussal élő fia is megszenvedte a házban töltött időt, mivel agyi gyulladást kapott, ami miatt egy időre képtelen volt beszélni.

Az édesanya elmondta, hogy ő maga is extrém fáradtságot, szédülést és izomfájdalmakat tapasztalt. Alexandra szerint a házuk betegítette meg őket.

2024 júniusában, két és fél évvel a beköltözés után a pár megdöbbenve fedezett fel egy vízkárt, melyet egy szivárgó vízcső okozott a fürdőszobájuk padlója alatt. A történtek miatt kihívott cég munkatársai penészt talált a falakban, valamint a ház teljes padlója alatt. Kiderült, ez volt felelős a családtagok megbetegedéséért. A famíliának azt mondták, hogy a ház lakhatatlan, ezért egy barátjukhoz költöztek. Sajnos a penész mértéke miatt a családnak meg kellett szabadulnia a személyes tárgyaitól is a penészrészecskék miatt.

Mióta kiköltöztek, a család egészségügyileg jobban van, ugyanakkor próbálja megtervezni a jövőt.