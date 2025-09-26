RETRO RÁDIÓ

Rohantak a mentők: zebrán esett össze egy gyalogos Budapesten

A szemtanúk kezdték meg az életmentést.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 16:40
összeesett mentőszolgálat sikeres újraélesztés

Egy 80 év körüli férfi rosszul lett, majd összeesett szerdán egy gyalogátkelőhelyen Budapesten. A járókelők és egy buszsofőr is gyorsan a bajbajutott segítségére siettek és hívták a segélyhívó számot.

Rohantak a mentők: zebrán esett össze egy gyalogos Budapesten Fotó: Gé

A mentőszolgálat alkalmazottaink segítsége alapján az emberek megkezdték az újraélesztést. A kiérkező mentősök átvették a bátor emberektől a beteg ellátását. A férfinek az összeesése után 18 perccel sikeresen visszatért a keringése. Minden részvevőnek köszönhetően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk, a mentés minden résztvevőjének szívből gratulálunk!

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu