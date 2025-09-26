Egy 80 év körüli férfi rosszul lett, majd összeesett szerdán egy gyalogátkelőhelyen Budapesten. A járókelők és egy buszsofőr is gyorsan a bajbajutott segítségére siettek és hívták a segélyhívó számot.

Rohantak a mentők: zebrán esett össze egy gyalogos Budapesten Fotó: Gé

A mentőszolgálat alkalmazottaink segítsége alapján az emberek megkezdték az újraélesztést. A kiérkező mentősök átvették a bátor emberektől a beteg ellátását. A férfinek az összeesése után 18 perccel sikeresen visszatért a keringése. Minden részvevőnek köszönhetően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.

A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk, a mentés minden résztvevőjének szívből gratulálunk!

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.