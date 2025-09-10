Halálra rémült látogatók szeme láttára végeztek oroszlánok az állatkerti dolgozóval

Egy állatgondozót halálra marcangolt egy csapat oroszlán a rémült látogatók szeme láttára egy thaiföldi szafari parkban.

A brutális oroszlán támadásnak rengeteg látogató volt szemtanúja. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Helyi idő szerint szeptember 10-én délelőtt 11 óra körül egy dolgozó halálos támadás áldozata lett, miután kiszállt az autójából a bangkoki Safari World-ben, egy olyan állatkertben, amelyet a látogatók gyalogosan vagy autóval is felfedezhetnek. Az áldozatot az 58 éves Jian Rangkharasamee-ként azonosították, és helyszínről azonnal kórházba szállították, de a sérülései következtében életét vesztette.

Az oroszlán hátulról támadt

A Khan Na Yao-i rendőrség szerint Rangkharasamee valószínűleg azért szállt ki a járművéből, hogy felemeljen valamit a földről, de egy oroszlán ekkor, mintegy tíz méterről rávetette magát. A hátulról érkező támadás után a földre került, ahol az állat marcangolni kezdte, majd több oroszlán is csatlakozott.

A támadás az oroszlánok számára kijelölt bemutatóterületen történt, amelyen az autós látogatók keresztülhajthatnak. A történtek a park legforgalmasabb óráiban történtek, így rengeteg turista volt szemtanúja az egésznek, néhányan pedig próbáltak segíteni azzal, hogy dudáltak vagy kiabáltak, hátha elengedik az áldozatot az állatok.

Sokan látták, mi történik, de nem tudták, hogyan segítsenek. Először azt hitték, hogy az oroszlán ismeri a gondozót, talán ő nevelte fel. Az emberek azt gondolták, hogy az oroszlán üdvözölni próbálja a gondozót, ezért senki sem avatkozott közbe.

- mondta Dr. Thawatchai Kanjanarin, a Phra Mongkutklao Kórház egykori sebésze.

A támadás 15 percig tartott, mielőtt egy másik állatgondozó, akit Phanom Sitsaeng-ként azonosítottak, odaért Rangkharasamee-hez. A rendőrség jelentése szerint a gondozó azért lépett be a kifutóba, hogy megetesse az oroszlánokat, de eközben megszegte az állatkert biztonsági előírásait, ugyanis tilos az ablakok kinyitása és a jármű elhagyása a bemutató területén a látogatók számára.

Az állatkert történetében ez volt az első ilyen tragikus eset, ami miatt határozatlan időre bezártak. A Khan Na Yao-i rendőrség, valamint a Nemzeti Park-, Vad- és Növényvédelmi Minisztérium vizsgálatot indított az ügyben - írta a People.