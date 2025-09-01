Egy magánnyomozó felfedte a legőrültebb hazugságokat, amiket a csalók valaha is mondtak

Egy 42 éve a szakmában dolgozó brit magánnyomozó, Tony Smith beszélt arról, milyen messzire mennek egyesek, hogy eltitkolják a félrelépést – volt olyan férj, aki odáig jutott, hogy elrablást és külföldi váltságdíjat talált ki alibinek. Smith a 80-as évek elején fejezte be a detektívképzést, Liverpoolban és a Man-szigeten nyitott irodát, ma az országos hálózatban működő Insight Investigationsnél dolgozik, ahová havonta nagyjából 50 új megkeresés fut be.

Nem meglepő, hogy az ügyek 60 százaléka hűtlenség. Hajmeresztő történetekkel találkozott a nyomozó karrierje során. Fotó: Dragos Condrea

Smith számára nem meglepő, hogy az ügyek 60 százaléka hűtlenség – írja a Daily Mail. –, és az sem, hogy ma már ugyanannyi férfi, mint nő hívja fel őket, ám van valami, ami négy évtized után is meg tudja lepni:

Az zavarba ejtő, mennyi csavarosság jár már mindezzel. Régen egyszerűbb fedősztorik voltak, most viszont egyre bonyolultabb történetekkel állnak elő

Az egyik ügyben egy feleség kérte fel őket, hogy derítsék ki, félrelép-e a férje. Ahogy az ilyen ügyek 99 százalékában, a női megérzés helyesnek bizonyult, a férj pedig visszatérésekor egy olyan részletekben gazdag mesével állt elő, amely egy időre még a tapasztalt nyomozót is megtévesztette: két napig eltűnt, majd azt állította, hogy külföldi üzleti útján elrabolták, és havi részletekben kell váltságdíjat fizetnie, különben feljelentik. Smith szerint a történet azért tűnt hihetőnek, mert az érintett üzlete kicsit kétes volt, így a rendőrséggel való fenyegetés beleillett a szerepbe.

Ez az egész csak egy fedősztori volt, puszta lepel azért, hogy találkozhasson egy másik nővel

– mondta.

Előfordul az ellenkezője is: a megbízó félrelépésre gyanakszik, a valóság viszont jóval sötétebb. Egy, jelenleg bíróság előtt lévő ügyben – részleteket nem közölhetett – kiderült, hogy az egész megcsalás csupán díszlet volt:

Az egész hűtlenség egy [bűncselekmény] köré volt felépítve

Máskor épphogy tragédiát előztek meg: egy zaklatót elfogtak, miközben a kliens lányát készült megölni; a férfi hat év börtönt kapott és kiutasították az országból.

Smith a jelekről is beszélt, amelyekre figyelni lehet. Elsőként a technológiára.

Az autó navigációja – vannak furcsa címek? És a futásteljesítmény? Stimmel azzal, amit mond, merre járt?

Viselkedésbeli változások is árulkodhatnak: másként néz ki vagy illatozik, jobb ruhákban jár, hirtelen túl sokat sétáltatja a kutyát. Otthon is észrevehetők nyomok: a csengőkamerával váratlanul gondok vannak, az utasülést pedig elég egy kicsit átállítani ahhoz, hogy valaki, aki gyakran ül ott, rögtön észrevegye a különbséget. Hozzátette, hogy a hűtlenség mögött olykor jogos okok húzódnak: