Nyitrai Zsolt: "Kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat"

Már 1 540 038 nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványait. Nyitrai Zsolt osztotta meg Facebook posztjában a legújabb számadatokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 08:41
Nyitrai Zsolt élelmiszer nyugdíjas utalvány

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt jelentette be a hírt legfrissebb Facebook bejegyzésében. Október 15-ig minden érintett megkapja a 30 ezer forintos utalványt. 

Nyitrai Zsolt: Október 15-ig minden érintett megkapja a 30 ezer forintos utalványt.
Júliusban adta ki a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról szóló tájékoztatást. Egy ilyen utalvány az idős polgárok számára könnyítés lehet a háztartás vezetésében és a kiadásokban. Az utalvány december 31-ig használható fel. 

A személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány a Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesült személyeket illeti meg. Az utalvány a több ellátásban részesülő személyt is csak 30 000 forint értékben illeti meg. Az utalvány nem névre szóló, azt bárki felhasználhatja.

– írja a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról kiadott közleményében. A SPAR üzleteiben szeptember 11-től legalább 5.000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal való vásárlás esetén 500 forint értékű kupont kapnak ajándékba a vásárlók, melyet a következő vásárlás során lehet felhasználni. Ez a kuponkiadási akció 2025. október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be.

Nyitrai Zsolt Facebook posztja itt olvasható:

A Magyar Államkincstár a kereskedőknek is kiadta a fogyasztóvédelemről szóló tájékoztatást, viszont a vásárlóknak is érdemes bizonyos szempontokat észben tartani.

Az utalványra jogosultak:

  • nyugdíjasok
  • fogyatékossággal élők
  • más, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek

Ennél részletesebben, a nyugdíjas élelmiszer-utalványra az a Magyarországon élő és tartózkodó személy jogosult, akiknek 2025. július hónapban;

  • öregségi nyugdíjat,
  • özvegyi nyugdíjat,
  • szülői nyugdíjat,
  • árvaellátást,
  • baleseti hozzátartozói nyugellátást,
  • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
  • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
  • korhatár előtti ellátást,
  • szolgálati járandóságot,
  • átmeneti bányászjáradékot,
  • táncművészeti életjáradékot,
  • rokkantsági ellátást,
  • rehabilitációs ellátást,
  • baleseti járadékot,
  • rokkantsági járadékot,
  • bányászok egészségkárosodási járadékát,
  • fogyatékossági támogatást,
  • vakok személyi járadékát,
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
  • polgármesterek közszolgálati járadékát,
  • a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,
  • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
  • nemzeti gondozási díjat,
  • házastársi pótlékot vagy
  • házastársi jövedelempótlékot

folyósítottak.
A 30 ezer forint értékű utalvány hideg élelmiszerekre váltható be, 2025. december 31-ig. Felhasználható:

  • élelmiszerüzletekben
  • hazai kereskedelmi láncok boltjaiban
  • diszkontokban
  • pékségekben
  • hentesüzletekben
  • zöldségeseknél
  • piacokon
  • őstermelőknél


Fontos megjegyezni, hogy ha az utalvány értékénél kevesebbért vásárolunk, pénzt nem adnak vissza belőle. Ettől függetlenül nem szükséges a 30 ezer forintot egyszerre elkölteni, mert az élelmiszer-utalványok több címletben érkeznek; a postai küldemény 3 darab 5000, 3 darab 3000, 2 darab 2000 és 2 darab 1000 forintos címletet tartalmaz a nyugdíjasok számára - írta meg a Ripost.

Ez az intézkedés sok idősnek megkönnyebbülést hozhat a napi kiadásokban. Érdemes odafigyelni a kézbesítési időszakra és a felhasználási feltételekre, valamint az Államkincstár részletes tájékoztatását is fontos elolvasni.

 

