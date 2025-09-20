Nyitrai Zsolt: "Kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat"

Már 1 540 038 nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványait. Nyitrai Zsolt osztotta meg Facebook posztjában a legújabb számadatokat.
A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt jelentette be a hírt legfrissebb Facebook bejegyzésében. Október 15-ig minden érintett megkapja a 30 ezer forintos utalványt.
Júliusban adta ki a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról szóló tájékoztatást. Egy ilyen utalvány az idős polgárok számára könnyítés lehet a háztartás vezetésében és a kiadásokban. Az utalvány december 31-ig használható fel.
A személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány a Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesült személyeket illeti meg. Az utalvány a több ellátásban részesülő személyt is csak 30 000 forint értékben illeti meg. Az utalvány nem névre szóló, azt bárki felhasználhatja.
– írja a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról kiadott közleményében. A SPAR üzleteiben szeptember 11-től legalább 5.000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal való vásárlás esetén 500 forint értékű kupont kapnak ajándékba a vásárlók, melyet a következő vásárlás során lehet felhasználni. Ez a kuponkiadási akció 2025. október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be.
A Magyar Államkincstár a kereskedőknek is kiadta a fogyasztóvédelemről szóló tájékoztatást, viszont a vásárlóknak is érdemes bizonyos szempontokat észben tartani.
Az utalványra jogosultak:
Ennél részletesebben, a nyugdíjas élelmiszer-utalványra az a Magyarországon élő és tartózkodó személy jogosult, akiknek 2025. július hónapban;
folyósítottak.
A 30 ezer forint értékű utalvány hideg élelmiszerekre váltható be, 2025. december 31-ig. Felhasználható:
Fontos megjegyezni, hogy ha az utalvány értékénél kevesebbért vásárolunk, pénzt nem adnak vissza belőle. Ettől függetlenül nem szükséges a 30 ezer forintot egyszerre elkölteni, mert az élelmiszer-utalványok több címletben érkeznek; a postai küldemény 3 darab 5000, 3 darab 3000, 2 darab 2000 és 2 darab 1000 forintos címletet tartalmaz a nyugdíjasok számára - írta meg a Ripost.
Ez az intézkedés sok idősnek megkönnyebbülést hozhat a napi kiadásokban. Érdemes odafigyelni a kézbesítési időszakra és a felhasználási feltételekre, valamint az Államkincstár részletes tájékoztatását is fontos elolvasni.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.