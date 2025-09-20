Nyitrai Zsolt: "Kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat"

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt jelentette be a hírt legfrissebb Facebook bejegyzésében. Október 15-ig minden érintett megkapja a 30 ezer forintos utalványt.

Júliusban adta ki a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról szóló tájékoztatást. Egy ilyen utalvány az idős polgárok számára könnyítés lehet a háztartás vezetésében és a kiadásokban. Az utalvány december 31-ig használható fel.

A személyenként 30 000 forint értékű nyugdíjas élelmiszer-utalvány a Magyarországon élő és tartózkodó, 2025 júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesült személyeket illeti meg. Az utalvány a több ellátásban részesülő személyt is csak 30 000 forint értékben illeti meg. Az utalvány nem névre szóló, azt bárki felhasználhatja.

– írja a Magyar Államkincstár a nyugdíjas élelmiszer-utalványról kiadott közleményében. A SPAR üzleteiben szeptember 11-től legalább 5.000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal való vásárlás esetén 500 forint értékű kupont kapnak ajándékba a vásárlók, melyet a következő vásárlás során lehet felhasználni. Ez a kuponkiadási akció 2025. október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be.

A Magyar Államkincstár a kereskedőknek is kiadta a fogyasztóvédelemről szóló tájékoztatást, viszont a vásárlóknak is érdemes bizonyos szempontokat észben tartani.

Az utalványra jogosultak:

nyugdíjasok

fogyatékossággal élők

más, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek

Ennél részletesebben, a nyugdíjas élelmiszer-utalványra az a Magyarországon élő és tartózkodó személy jogosult, akiknek 2025. július hónapban;

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

rokkantsági járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,

a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátást,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

nemzeti gondozási díjat,

házastársi pótlékot vagy

házastársi jövedelempótlékot

folyósítottak.

A 30 ezer forint értékű utalvány hideg élelmiszerekre váltható be, 2025. december 31-ig. Felhasználható:

élelmiszerüzletekben

hazai kereskedelmi láncok boltjaiban

diszkontokban

pékségekben

hentesüzletekben

zöldségeseknél

piacokon

őstermelőknél



Fontos megjegyezni, hogy ha az utalvány értékénél kevesebbért vásárolunk, pénzt nem adnak vissza belőle. Ettől függetlenül nem szükséges a 30 ezer forintot egyszerre elkölteni, mert az élelmiszer-utalványok több címletben érkeznek; a postai küldemény 3 darab 5000, 3 darab 3000, 2 darab 2000 és 2 darab 1000 forintos címletet tartalmaz a nyugdíjasok számára - írta meg a Ripost.