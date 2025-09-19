Rohantak a rendőrök: balhé volt a Népligetnél, taxira csaptak le a zsaruk – ez történhetett

Nem kis balhé volt a budapesti Népligetnél csütörtök este. A szemtanúk szerint a forgalom gond nélkül haladt az Üllői úton, amikor egyszer csak egy rendőrautó tűnt fel a színen. Nem véletlenül járt arra: úgy tudjuk ugyanis, hogy a rendőrautót vezető zsaru hamarosan lefékezett, majd a benne ülők kipattantak és az ott haladó taxihoz rohantak.

A taxisofőrre az Üllői úton, a Népliget oldalában csaptak le a rendőrök az aluljáró alatt. Nem őt keresték, sokkal inkább a szállított utasokat

(Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Balhé a Népligetnél, taxist kapcsoltak le a zsaruk

Mint megtudtuk, pillanatokon belül szép kis felfordulás kerekedett: információink szerint a rendőrök először a taxit vezető, döbbent sofőrt parancsolták ki a sárga kocsiból, majd a hátul ülő utasokat is.

Ott állt a taxi, meg a rendőrautó is, mi azt hittük, hogy a taxis csinált valamit, de állítólag nem ő volt a hunyó. Nem tudom, mi lehetett, de többen is álltak a kocsi körül. Hogy csak bámészkodók voltak, vagy aktív résztvevők, azt már nem láttuk

– mesélte egy arra haladó autós. A Metropol úgy tudja, hogy a zsaruk valóban nem a taxisofőrre utaztak: sokkal inkább a szállított utasok érdekelték őket. Úgy értesültünk, hogy a taxisofőrt gyorsan tisztázták, neki semmi köze nem volt a razziához, ellenben a kocsiban utazókat igazoltatták és egy hosszabb helyszíni procedúra vette kezdetét. Bár egyelőre hivatalos közlés nem érkezett arról, hogy pontosan miért is állították meg a taxit és miért kapcsolták le az utasokat, információink szerint kábítószer miatt állították meg az autót, az utasokat pedig át is kutatták. Azt azonban, hogy találtak-e drogot náluk, nem tudni. Lapunk ezért az üggyel kapcsolatban felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik szűkszavúan megerősítették: bár valóban történt intézkedés a Népligetnél, többet egyelőre nem árulhatnak el az esetről:

Az intézkedést egy folyamatban lévő ügyben hajtották végre. A nyomozás érdekeire tekintettel az eljárásról bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni

– közölte a Metropol kérdésére a rendőrség.