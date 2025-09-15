Retró fotók a vasút hőskorából, amikor még feltűrt ingujjú fűtőkön múlt, hogy megy-e a vonat

Szeptember 15. a mozdonyvezetők napja szerte Európában. 1995 óta ezen a napon emlékezünk meg a mozdonyvezetők felelősségteljes, elhivatottságot kívánó hivatásáról.
Szeptember 15-én Európában a mozdonyvezetőket ünneplik és természetesen Magyarországon is rendszeresen megemlékeznek erről a napról.
A mozdonyvezetők minden nap több száz ember biztonságáért felelnek, a döntéseik pedig nagyon fontosak, ezért mondják sokan, hogy mozdonyvezetőnek lenni nem egyszerű.
A múltban, a gőzmozdonyok korában a mozdonyvezető és segítője, a fűtő még kemény fizikai munkát végzett.
Ma a modern vasúti járművek már más körülményeket kívánnak, ám a vezetők felelőssége mit sem változott. A mozdonyvezetői munka másra át nem hárítható felelősséggel jár, ezért különleges tisztelet illeti meg azokat, akik ezt a pályát választják.
Szeptember 15-e így nemcsak a mozdonyokról, hanem mindenekelőtt az emberekről szól, azokról, akik generációkon át a magyar vasút szívét és lelkét adták.
Ezen retró képek nagyon jó hangulatot árasztanak magukból. Nézd meg a galériánkat az alábbi fotóra kattintva!
