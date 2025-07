Éppen 25 éve nyitotta meg kapuit ez a ma is kedvelt vasúti múzeum – ezt érdemes tudni róla

2000-ben ezen a napon nyitották meg Európa legnagyobb szabadtéri vasúti múzeumát

A Magyar Vasúttörténeti Park, vagy ahogy sokan hívják, a Füsti Park Budapesten, a XIV. kerületi Tatai út 95. szám alatt található. Az 1911-ben épült, 34 állásos, egykori Északi fűtőház területén nyílt meg a múzeum. A 70 000 m² alapterületű parkban több mint 100 vasúti jármű tekinthető meg, köztük számos ritka mozdony. A járműállomány az 1870-es évektől napjainkig mutatja be a vasút fejlődését. Az intézmény célja megkedveltetni a vasutat és bemutatni történetét a látogatóknak kellemes kikapcsolódás keretében. A park folyamatosan bővül, fejlődik. A járművek jelentős része napjainkban is üzemképes, alkalmanként a park rendezvényein működés közben is megtekinthetők, vezethetők- olvasható a Wikipédián.

9 éve hunyt le Esterházy Péter

A Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) alapító tagja 2016. július 14-én hunyt el. Nagyapja, gróf Esterházy Móric (1881–1960) 1917-ben Magyarország miniszterelnöke, édesapja gróf Esterházy Mátyás (1919–1998) volt. A magyar posztmodern irodalom egyik legjelentősebb alakjaként értékelik.

157 éve született a modern sebészet egyik alakja

Hültl Hümér 1868. július 14-én született Felsőbányán. Nevéhez fűződik a modern sebészet számos eszközének, módszerének hazai bevezetése. Ilyenek: a maszk, a gumikesztyű használata, a bőr jóddal való fertőtlenítése. 1908-ban Fischer Viktor szerszámkészítővel közösen szabadalmaztatta találmányát, a sebészeti varrógépet, amelyet Petz Aladár sebész 1920-ban elkészült módosításával világszerte alkalmaztak, főként mint gyomor- illetve bélvarrógépet.

Ma ünnepelné szülinapját a Frédi és Béni egyik készítője

William Hanna amerikai rajzfilmkészítő 1910. július 14-én született. Társával, a szintén világhíres Joseph Barberával 1957-ben alapították meg közös stúdiójukat, a Hanna-Barberát, melynek számos rajzfilm-klasszikust köszönhet a világ. Első híres rajzfilmjük a Tom és Jerry volt, amely még filmvásznon aratott hatalmas sikert. De ők készítették a Frédi és Bénit, azután következett a Jetson család, majd Scooby-Doo, a nyolcvanas években pedig a Hupikék törpikék, a Foxi Maxi, a Maci Laci és a Flúgos futam is.