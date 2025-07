Vihar - MÁV: a Dunántúlon helyreáll a forgalom, északkeleten újabb nehézségeket okozott a csapadék

A Dunántúlon fokozatosan helyreáll a vasúti forgalom, viszont Északkelet-Magyarország néhány vonalán újabb nehézségeket okozott a kedd délután-koraeste érkezett jelentős csapadék és orkán erejű szél - közölte a MÁV Zrt. szerdán az MTI-vel.

Nagy nehézségeket okozott a vihar / Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (Képünk illusztráció)

A közlemény alapján a hét eleji vihar két nagyobb hulláma egy évtizede nem tapasztalt károkat okozott szinte országszerte: hétfőn a legerősebben érintett vasúti terület a Balaton, a fővárosi agglomeráció, majd később a Debrecentől észak és délkeleti irányban húzódó sáv volt, kedden pedig az Észak-Alföldön okozott problémákat az időjárás.

Kifejtették, hogy a 100-as debreceni fővonalon az egyik vágányon fa dőlt a vezetékre, a pályát hosszabb ideig lezárták, de az éjszakai órákra helyreállt a közlekedés.

A sok csapadék és a közszolgáltató áramhálózatát is érintő meghibásodások áramellátási és biztosítóberendezési problémákat is okoztak, de az éjszakai órákra többnyire ezeket is sikerült felszámolni - fűzték hozzá.

Úgy folytatták, hogy a 101-es Püspökladány-Biharkeresztes vonalon folyamatban van a még hétfőn megrongálódott felsővezeték helyreállítása, ami szerdán várható.

Kiemelték, hogy a folyamatos pálya kizárások és bizonytalan információk miatt sajnos több vonat órás, egyes esetekben több órás késéseket szenvedett el, illetve a nyílt sínpályán kényszerült várakozásra.

A mentés megszervezését nehezítette, hogy a vihar következtében a telekommunikációs rendszerek átmenetileg nem működtek, az előzőleg a térségbe irányított "erősítőbusz-kapacitás" eljutását pedig közúti akadályok nehezítették - írták.

A MÁV az elmúlt két napot úgy összegezte, hogy minden fővonalat érintett a vihar, több mint egy tucatnyi helyen dőlt fa a sínpályára vagy a felsővezetékre, így száznál több helyszínen történt felsővezeték-szakadás vagy fakidőlés. Ezek többségét - mintegy 80 beavatkozási ponton - már a kedd reggeli, délelőtti órákra sikerült felszámolnia annak a több száz munkatársunknak, akik ügyeletesként vagy rendkívüli munkavégzésre berendelve, egyes esetekben a szabadságukat önként megszakítva, vettek részt a helyreállításban.