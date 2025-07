Sokkoló baleset: villám csapott egy MÁV-dolgozóba

Az eset az elmúlt napok viharjaiban történt, amelyek óriási károkat okoztak a vasúti közlekedésben is.

Lázár János közösségi oldalán számolt be a balesetről / Fotó: Metropol

A miniszter Orbán Viktor társaságában látogatott el a haváriaközpontba, ahol éjjel-nappal dolgoznak a viharkárok felszámolásán. „Az utas az első!” – hangsúlyozta Lázár, hozzátéve, hogy minden 20 percen túli késésért kártérítés jár az utasoknak.

540 ember dolgozik jelenleg is a pályák helyreállításán, miután újabb heves viharok csaptak le az ország keleti és déli részén. Ezek a következő órákban is komoly fennakadásokat okozhatnak a vasúti forgalomban. Lázár János türelmet és megértést kért minden utastól, és hangsúlyozta, hogy az ilyen rendkívüli időjárási körülmények ellenére is mindent megtesznek a biztonságos és zavartalan közlekedésért.

A legmegrázóbb hír mégis a villámcsapásos baleset, amely súlyos figyelmeztetés arra, mennyire veszélyes lehet ilyen körülmények között a vasúti munkavégzés. Az érintett dolgozó állapotáról egyelőre nem közöltek pontos részleteket.