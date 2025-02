85 éves lett gyermekkorunk kedvenc rajzfilmje: néhány rész még Oscart is nyert!

Ezen a napon mutatták be a kultikus rajzfilm első részét

85 évvel ezelőtt, február 10-én mutatták be a legelső Tom és Jerry epizódot. Az eredeti tervek szerint a Puss Gets the Boot (A macska csizmát kap) című első résznek nem lett volna folytatása, egy, a Metro-Goldwyn-Mayer médiatársasághoz (MGM ) érkező levél miatt mégiscsak berendeltek egy sorozatot. A Tom és Jerry sok országban sikeres rajzfilmsorozat volt, és adaptálása sem volt különösebben nagy feladat a párbeszédek hiánya miatt. Magyarországon és Csehszlovákiában egyike volt annak a néhány nyugati rajzfilmnek, amelyet először 1988-ban, a kommunizmus bukása előtt sugároztak. A sorozat néhány része Oscar-díjat is nyert, egészen pontosan 7 – olvasható a Wikipédián.

85 éves lett Tom és Jerry, a két rajzfilmszereplő (Fotó: Dhananjay Bhagat / Shutterstock)

A Budai Váralagút építését 172 éve kezdték el

Elsőként 1837-ben Novák Dániel mérnök javasolta Pest és Buda alagúttal való összekötését, az ő alagútja a Duna alatt ment volna, a londoni Temze alagút mintájára, végül az alagút építésének pontos helyét gróf Széchenyi István javasolta. A híd terveinek elkészítésével Széchenyi István és Andrássy György Londonban William Tierney Clark angol mérnököt bízta meg 1838-ban. Az 1848-as forradalom, majd szabadságharc miatt az építkezés csak 1853. február 10-én kezdődött meg Clark Ádám vezetésével (a tervezővel csak névrokonok voltak) és 1857-ben adták át a forgalomnak.

103 évvel ezelőtt született Göncz Árpád

Göncz Árpád 1922. február 10-én született Budapesten, értelmiségi családban. 1988–89-ben az SZDSZ ügyvivője volt, majd 1989–90-ben az SZDSZ Országos Tanácsának tagja. 1988-ban a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagja, később alelnöke. 1989-től az Emberi Jogok Ligája budapesti tagozatának ügyvezető elnöke. 1989-től 1990-ig az Írószövetség elnöke, majd tiszteletbeli elnöke. 1990 májusától országgyűlési képviselő. 1990 májusa és augusztusa között az Országgyűlés elnöke és ideiglenes köztársasági elnök, 1990 augusztusától 2000-ig pedig a Magyar Köztársaság elnöke volt.

Batthyány Lajos is ezen a napon született

Batthyány Lajos gróf 1807. február 10-én született Pozsonyban. A magyar reformkor kiemelkedő nemzeti érzelmű arisztokratája és az első felelős magyar kormány miniszterelnöke volt, akit 1849. október 6-án kivégeztek. Legfontosabb feladatának Magyarország alkotmányos önkormányzatának kiépítését, ezen belül az önálló fegyveres erő megszervezését tekintette.