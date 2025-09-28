RETRO RÁDIÓ

Motoron táncolva menekült a rendőrök elől egy 17 éves fiú Pápán - Videó

A fiatal csibész szórakozott a rendőrökkel. Motoron táncolva menekült, eközben több szabályt is megszegett.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.09.28. 10:20
Pápán jármű szabályszegés

Motoron táncolva menekült a rendőrök elől egy 17 éves fiú Pápán. A segédmotor-kerékpárra a rendőrség a veszélyes manőver miatt figyelt fel.

Motoron táncolva menekült, rendőrök körözték a 17 éves fiút
Motoron táncolva menekült, rendőrök körözték a 17 éves fiút Fotó: Freepik

Miután felszólították, ennek nem tett eleget, és menekülni kezdett. Menekülés közben több közlekedési szabályt is megszegett: irányjelzőt nem használt, és az ülésen térdelve táncolt.

Elfogták a motoron táncolva menekülő fiatalt

A Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán közzétett videó alatt megosztották, hogy a fiatalt sikeresen elfogták. Kiderült, a sofőrnek még vezetői engedélye sem volt.

A 17 éves fiú ellen szabálysértési eljárás indult, és egy évre a vezetéstől is eltiltották, minden járműkategóriára vonatkozóan.

A rendőrség ismét figyelmezteti a vezetőket, hogy a szabályok megszegése nemcsak jogi következményekkel jár, de súlyos baleseti kockázatot is jelenthet - írja a police. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
