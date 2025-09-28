Motoron táncolva menekült a rendőrök elől egy 17 éves fiú Pápán - Videó

Motoron táncolva menekült a rendőrök elől egy 17 éves fiú Pápán. A segédmotor-kerékpárra a rendőrség a veszélyes manőver miatt figyelt fel.

Motoron táncolva menekült, rendőrök körözték a 17 éves fiút Fotó: Freepik

Miután felszólították, ennek nem tett eleget, és menekülni kezdett. Menekülés közben több közlekedési szabályt is megszegett: irányjelzőt nem használt, és az ülésen térdelve táncolt.

Elfogták a motoron táncolva menekülő fiatalt

A Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán közzétett videó alatt megosztották, hogy a fiatalt sikeresen elfogták. Kiderült, a sofőrnek még vezetői engedélye sem volt.

A 17 éves fiú ellen szabálysértési eljárás indult, és egy évre a vezetéstől is eltiltották, minden járműkategóriára vonatkozóan.

A rendőrség ismét figyelmezteti a vezetőket, hogy a szabályok megszegése nemcsak jogi következményekkel jár, de súlyos baleseti kockázatot is jelenthet - írja a police.