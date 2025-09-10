RETRO RÁDIÓ

Megszületett az ítélet a mogyoróallergiában elhunyt kisfiú ügyében: így fogadta a döntést a tanárnő

Elítélték a pedagógust.

Megszületett a döntés: a bíróság kihirdette a budapesti tanárnővel szemben az ítéletet, amiért 2022 januárjában egy diákja gondatlanság miatt halt meg mogyoróallergia miatt.

A perben a pedagógus elismerte, hogy hibás a történtek miatt. Minden előzményt részletesen elmesélt a bíróságon. A tanárnőt ezért 1 év és 6 hónapnyi fogházbüntetésre ítélték, azonban a büntetését felfüggesztették 3 év próbaidőre, valamint 3 évre eltiltották a tanítástól. A pedagógus az ítéletet rezzenéstelen arccal hallgatta végig, majd leült, amikor a bírói indoklás következett. Erre ezekben a percekben kerül sor - írja a Bors.

Mint arról már beszámoltunk, a kisfiú egy fővárosi iskolában evett meg egy mogyorós süteményt, amelyről a tanárnő tudta, hogy nem szabadott volna a gyereknek megennie, mégis a padjára került. A kis Máté édesanyját értesítették, amikor a kisfiú rosszul lett, aki el is vitte, de a gyerek az autóban nagyon rosszul lett, és meg kellett állniuk egy benzinkúton. Ide hívták ki a mentőket, azonban a kis Máté életét már ők sem tudták megmenteni.

A pedagógus még a múlt héten, az utolsó szó jogán, sírva kért elnézést az okozott fájdalomért a családtól, akik nem kívántak megjelenni a tárgyaláson. Őket online hallgatta meg a bíróság.

Azt szeretném elmondani, hogy végtelenül sajnálom! Sajnos nem lehetséges visszafordítani az idő kerekét. Ez nekem is nehéz. Nagyon sajnálom azt a fájdalmat, amivel a család él együtt

– mondta akkor a könnyeivel küzdve a tanárnő.

 

