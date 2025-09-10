Ítéletet hirdet a bíróság a mogyoróallergia miatt elhunyt Máté ügyében - így érkezett meg a tanárnő

Szeptember 10-én hirdetnek ítéletet a mogyoróallergia miatt elhunyt kis Máté ügyében. A gyermek halálának ügyében megvádolt tanárnő megtörve és csöndesen érkezett a tárgyalóterembe. Az első osztályos kisfiú egy fővárosi iskolában vesztette életét, miután egy születésnapi ünneplésen mogyorót tartalmazó ostyát evett. Hazafelé, egy benzinkúton vesztette életét.

Mogyoróallergia miatt hunyt el a kis Máté Fotó: Bors

Mint arról korábban a Bors is beszámolt: a kisfiú pere múltkor perbeszédekkel zárult, és a tanárnőt is meghallgatták az utolsó szó jogán. Könnyek között esedezett a családnak a nekik okozott fájdalom miatt. A mai ítélethirdetésre már fekete ruhában, megtörten érkezett, aki ügyvédjével és párjával elvonultan beszélgetett, amíg nem mehetett be a tárgyalóterembe.

A gyermek egy iskolai születésnapon vett részt. Ott evett a mogyorós ostyából. A fotó a tragédia után készült, az iskola kerítésénél Fotó: Bors

A tragédia napján Máté a társaival ünnepelt, amikor az egyik padtársa megkérdezte tőle, hogy evett-e a mogyorós édességből, mivel azt gondolta, hogy az mogyorós. Máté ekkor hangosan sírni és hányni kezdett. Mint később kiderült, a tanárnő tudott a kisfiú allergiájáról, de aznap ezt nem vette figyelembe. Rosszulléte után értesítették édesanyját, aki el is akarta vinni, később meg is érkezett a gyermekért de csak egy kis idő vitte el. Ám útközben a kisfiú annyira rosszul lett, hogy meg kellett állniuk egy benzinkúton, ahová végül már a mentősök is kivonultak. Mátét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette - írja a Bors.