Ilyen még nem volt Magyarországon a szőlész és borász képzésben!

Az országban elsőként indul 2026 őszén egy olyan kettős képzés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szőlészeti és Borászati Intézetén, amilyen eddig még nem volt hazánkban. A szőlész és borász hallgatók egy magyar és egy külföldi felsőoktatási intézményben egyszerre tanulnak, és a program végén mindkét intézménytől oklevelet kapnak.
November 13-án hetedik alkalommal rendezik meg az Országos Szőlész-Borász Konferenciát a MATE Budai Campusán, amelyet – a hagyományoknak megfelelően – közösen szervez a MATE Szőlészeti és Borászati Intézete, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor Akadémia, a Junibor – Fiatal Borászok Egyesülete, valamint a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. – jelentette be sajtótájékoztatón Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora. Az esemény meghívott díszvendége volt Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke és Koch Pálma, a Junibor – Fiatal Borászok Egyesületének elnöke. Egy érdekes bejelentés is történt a szőlész és borász képzéssel kapcsolatban – írja a Ripost.
A novemberben sorra kerülő konferencia témái, továbbá a szőlő-bor ágazatot érintő aktualitások bemutatása mellett Dr. Gyuricza Csaba több, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézetét érintő bejelentést tett.
2026 őszén indul a MATE új dual degree képzése. Az országban elsőként induló kettős képzés olyan képzési formát jelent, ahol a hallgatók egy magyar és egy külföldi felsőoktatási intézményben egyszerre tanulnak, és a program végén mindkét intézménytől oklevelet kapnak
- mondta Dr. Gyuricza Csaba.
Az üzbég Fergana State University-vel közösen megvalósuló unikális képzés négy félévéből az első és a negyedik szemesztert a hallgatók Üzbegisztánban töltik, míg a második és harmadik félévet Magyarországon. „Ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen az egyetem kiemelt feladata, hogy külföldi egyetemmel közösen is indítson mesterképzéseket. Négy-öt év aprólékos munkájának és Nyitrainé Dr. Sárdy Diánának, a Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatójának köszönhetően, a képzés jövőre elindul. A tantervet úgy alakítottuk ki, hogy legyen lehetőségük a hallgatóknak angolul is tanulni az első félévben” – tájékoztatott Dr. Gyuricza Csaba.
A sajtótájékoztatón továbbá elhangzott, hogy a MATE küldetése és feladata az, hogy képzéseit a társadalom minél szélesebb rétegei számára elérhetővé tegye. Éppen ezért, szintén elsőként az országban, indulnak kétnapos minikurzusaik, melyek során az érdeklődők két napra beülhetnek az egyetemi padok közé, és nappali tagozatos hallgatókkal együtt adott szakterületen egy-egy témában elmélyülhetnek, majd vizsgát téve az adott témából mikrotanúsítványt kapnak.
Ebben a félévben szőlészeti témában a fajtaismeret és a terroir kérdéskörben, míg borászati területen a borászati mikrobiológia egyes részeivel kapcsolatban, mint például a borászati fajélesztők jelentősége, alkoholos erjedés mikrobiológiai háttere, szerezhetnek mélyreható ismereteket.
Dr. Gyuricza Csaba továbbá arról is beszámolt, hogy a fitoplazma - aranyszínű sárgaságot okozó baktérium - kérdése jelenleg az ágazat leginkább húsba vágó problémája, éppen ezért az egyetem szakemberei tájékoztató jellegű előadásokat fognak tartani a nyugat-magyarországi régióban Badacsonyban, a kelet- magyarországi részben Kecskeméten, továbbá az észak- magyarországi borvidékek számára Gyöngyösön.
Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatója a VII. Országos Szőlész-Borász Konferenciával kapcsolatban kiemelte: „2017-ben, amikor megszületett a konferencia ötlete, a cél az volt, hogy létrejöjjön a 2000-es évek óta hiányt képező szakmai rendezvény, ahol a szakma kihívásairól tudnak egyeztetni a résztvevők. A konferencia attól vált olyan különlegessé, hogy az ország négy legnagyobb szakmai szervezete állt össze. Az idei év témája a fitoplazmával kapcsolatos védekezés és megelőzés lesz."
A MATE konferencia további különlegessége az alkoholmentes és csökkentett alkoholtartalmú borok technológiájának bemutatása.
Fontos, hogy az egyes piaci igényekre a lehető legújabb technológiai újításokkal reagáljunk, így jöttek létre a MATE különleges borai is, amelyeket egy borkóstoló keretein belül meg is lehet kóstolni a novemberi konferencián
– mondta Nyitrainé Dr. Sárdy Diána.
Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy az ágazaton belüli egyik legnagyobb probléma az aszály megoldása, a fitoplazma mellett.
"Megszüntetni nem fogjuk tudni ezeket – legalábbis jelen helyzetben nem –, viszont a termelőkkel közösen megoldási javaslatokat találhatunk rájuk” – tájékoztatott Frittmann János.
Koch Pálma, a Junibor – Fiatal Borászok Egyesületének elnöke felszólalásában elmondta: nagyon nagy megtiszteltetés a Junibor – Fiatal Borászok Egyesülete számára, hogy a konferencia szervezésében ők is részt vehetnek, hiszen sokan közülük ezek között a falak között végezték tanulmányaikat.
