Ilyen még nem volt Magyarországon a szőlész és borász képzésben!

November 13-án hetedik alkalommal rendezik meg az Országos Szőlész-Borász Konferenciát a MATE Budai Campusán, amelyet – a hagyományoknak megfelelően – közösen szervez a MATE Szőlészeti és Borászati Intézete, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor Akadémia, a Junibor – Fiatal Borászok Egyesülete, valamint a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. – jelentette be sajtótájékoztatón Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora. Az esemény meghívott díszvendége volt Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke és Koch Pálma, a Junibor – Fiatal Borászok Egyesületének elnöke. Egy érdekes bejelentés is történt a szőlész és borász képzéssel kapcsolatban – írja a Ripost.

A szőlész és borász képzésben meghatározó lesz a jövőben a most elhangzott bejelentés. A képen Nyitrainé Dr. Sárdy Diána, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézetének igazgatója és Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora

A novemberben sorra kerülő konferencia témái, továbbá a szőlő-bor ágazatot érintő aktualitások bemutatása mellett Dr. Gyuricza Csaba több, a MATE Szőlészeti és Borászati Intézetét érintő bejelentést tett.

2026 őszén indul a MATE új dual degree képzése. Az országban elsőként induló kettős képzés olyan képzési formát jelent, ahol a hallgatók egy magyar és egy külföldi felsőoktatási intézményben egyszerre tanulnak, és a program végén mindkét intézménytől oklevelet kapnak

- mondta Dr. Gyuricza Csaba.

Az üzbég Fergana State University-vel közösen megvalósuló unikális képzés négy félévéből az első és a negyedik szemesztert a hallgatók Üzbegisztánban töltik, míg a második és harmadik félévet Magyarországon. „Ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen az egyetem kiemelt feladata, hogy külföldi egyetemmel közösen is indítson mesterképzéseket. Négy-öt év aprólékos munkájának és Nyitrainé Dr. Sárdy Diánának, a Szőlészeti és Borászati Intézet igazgatójának köszönhetően, a képzés jövőre elindul. A tantervet úgy alakítottuk ki, hogy legyen lehetőségük a hallgatóknak angolul is tanulni az első félévben” – tájékoztatott Dr. Gyuricza Csaba.

A szőlész és borász képzés mellett minikurzusok is indulnak az érdeklődőknek

A sajtótájékoztatón továbbá elhangzott, hogy a MATE küldetése és feladata az, hogy képzéseit a társadalom minél szélesebb rétegei számára elérhetővé tegye. Éppen ezért, szintén elsőként az országban, indulnak kétnapos minikurzusaik, melyek során az érdeklődők két napra beülhetnek az egyetemi padok közé, és nappali tagozatos hallgatókkal együtt adott szakterületen egy-egy témában elmélyülhetnek, majd vizsgát téve az adott témából mikrotanúsítványt kapnak.