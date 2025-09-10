Magyar Péter barátja, Tibi atya is durva megszorításokat sürget

A Tibi atya vagyis a "részeges pap" kitaláljója Tóth Máté a Tisza Párt kiállt Magyar Péter új helyettese mellett amikor Forsthoffer Ágnes a Bokros-csomagot éltette.

Tóth Máté (Tibi atya) szerint gyalázatos, hogy a megszorítás szót próbálják negatív jelentéstartalommal felruházni. Majd úgy vélekedett, hogy feltétlenül szükséges megszorításokat alkalmazni, amit felelős döntésnek nevezett - írja a Ripost.

Felháborító módon egybites, önző szavazóknak nevezte azokat, akik nem támogatják a megszorításokat.

Forsthofferhez hasonlóan Tóth Máté is éltette a Bokros-csomagot, ami szerinte megmentette az országot az államcsődtől.

Óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon

– hangoztatta Tóth Máté, többször is kihangsúlyozva, hogy támogatja a magyarok megsarcolását.

Úgy vélekedett, hogy azért nemtámogatják az emberek a megszorításokat, mert átmosták egy hatalmas réteg agyát. Végül azt állította, hogy a Bokros-csomagot külföldi közgazdasági egyetemeken tanítják, azt pedig szégyennek titulálta, hogy felháborodást okozott Forsthoffer véleménye.

Aligha meglepő Tóth Máté bejegyzése, hiszen a hozzá köthető Tibi atya internetes oldal hónapok óta nyíltan támogatja Magyar Pétert és rendszeresen támadja a kormány intézkedéseit.

– A Tisza Párt új alelnöke szerint „a Bokros-csomag megmentette Magyarországot” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel a közösségi oldalán. A riporter emlékeztetett a tényekre: a Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyet 1995-ben akkori pénzügyminiszter Bokros Lajos jelentett be.

Bohár Dániel azt is felsorolta, hogy milyen következményei lettek a Horn-kormány idején elfogadott Bokros-csomagnak, amelyért Magyar Péter új alelnöke rajong:

A forint azonnal leértékelődött 9 százalékkal.

Befagyasztották a béreket, emiatt csökkentek a reálbérek.

Visszafogták a családtámogatásokat.

Ezzel egy időben pedig felgyorsították privatizációt.

A megszorító csomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala, emiatt tüntetések, sztrájkok voltak

– hangsúlyozta a riporter. Majd rámutatott: a Tisza új alelnöke szerint ez a jó irány, ezért akarnak ők is megszorításokat.