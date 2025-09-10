RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter barátja, Tibi atya is durva megszorításokat sürget

Neki már a Bokros-csomag is nagyon tetszett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.10. 13:09
A Tibi atya vagyis a "részeges pap" kitaláljója Tóth Máté a Tisza Párt kiállt Magyar Péter új helyettese mellett amikor Forsthoffer Ágnes a Bokros-csomagot éltette.

Tóth Máté (Tibi atya) szerint gyalázatos, hogy a megszorítás szót próbálják negatív jelentéstartalommal felruházni. Majd úgy vélekedett, hogy feltétlenül szükséges megszorításokat alkalmazni, amit felelős döntésnek nevezett - írja a Ripost.

Felháborító módon egybites, önző szavazóknak nevezte azokat, akik nem támogatják a megszorításokat.

Forsthofferhez hasonlóan Tóth Máté is éltette a Bokros-csomagot, ami szerinte megmentette az országot az államcsődtől.

Óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon

– hangoztatta Tóth Máté, többször is kihangsúlyozva, hogy támogatja a magyarok megsarcolását.

Úgy vélekedett, hogy azért nemtámogatják az emberek a megszorításokat, mert átmosták egy hatalmas réteg agyát. Végül azt állította, hogy a Bokros-csomagot külföldi közgazdasági egyetemeken tanítják, azt pedig szégyennek titulálta, hogy felháborodást okozott Forsthoffer véleménye.

Aligha meglepő Tóth Máté bejegyzése, hiszen a hozzá köthető Tibi atya internetes oldal hónapok óta nyíltan támogatja Magyar Pétert és rendszeresen támadja a kormány intézkedéseit.

– A Tisza Párt új alelnöke szerint „a Bokros-csomag megmentette Magyarországot” – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel a közösségi oldalán. A riporter emlékeztetett a tényekre: a Bokros-csomag a magyar gazdaságtörténet legdurvább megszorító intézkedéscsomagja volt, amelyet 1995-ben akkori pénzügyminiszter Bokros Lajos jelentett be. 

Bohár Dániel azt is felsorolta, hogy milyen következményei lettek a Horn-kormány idején elfogadott Bokros-csomagnak, amelyért Magyar Péter új alelnöke rajong:

  • A forint azonnal leértékelődött 9 százalékkal.
  • Befagyasztották a béreket, emiatt csökkentek a reálbérek. 
  • Visszafogták a családtámogatásokat. 
  • Ezzel egy időben pedig felgyorsították privatizációt. 

A megszorító csomag miatt jelentősen csökkent a magyarok életszínvonala, emiatt tüntetések, sztrájkok voltak

– hangsúlyozta a riporter. Majd rámutatott: a Tisza új alelnöke szerint ez a jó irány, ezért akarnak ők is megszorításokat.

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Egy etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.

 

