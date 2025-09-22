Eddig tartott a jó idő, érkezik az igazi ősz!

Eddig tartott a nyárias ősz. Az előttünk álló héten már többfelé kell esőre számítani, miközben a szél élénk, olykor akár erős lehet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is: a csúcsértékek már mindössze csak 20 Celsius-fok körül alakulnak a hétvégére, amikor is megérkezik az igazi ősz.

A héten beköszönt az igazi ősz és a csapadék is megérkezik. Fotó: Pexels (illusztráció)

Így köszönt be az igazi ősz az előttünk álló héten

A köpönyeg.hu szerint kedden nagyrészt derült idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet az égen. A déli, délkeleti szelet viszont már sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható - de idén talán utoljára mérhetünk ehhez fogható értékeket, miután a felhősebb tájakon már kedden is ennél jóval hűvösebb idő ígérkezik és 20 fok alatt alakulhat a csúcsérték.

Szerdán nagyrészt felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Eső, záporeső, illetve zivatar szórványosan fordulhat elő, nyugaton eshet a legtöbb csapadék. A keleties irányba forduló szél többfelé megélénkülhet, a Dunától keletre pedig meg is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 11 és 19, délután 15 és 27 fok között valószínű, nyugaton, valamint északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg délkeleten a melegebb idő.

Csütörtökön már országszerte felhős idő ígérkezik, de lehetnek átmenetileg kevésbé felhős, napos időszakok is. Több helyen, akár több hullámban kell számítani esőre, záporra, néhol esetleg zivatar is lehet. Az általában keleties szelet továbbra is többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 27 fok között alakulhat.

Pénteken aztán már mindenütt borult idő ígérkezik, és többfelé fordulhat elő újabb eső, záporeső. Már csak 13 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet. És most azt látszik, hogy bizony a hétvégére sem javul az idő, változó felhőzet mellett mindössze 18-19 fok lesz a csúcshőmérséklet.