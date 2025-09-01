RETRO RÁDIÓ

Drámai időjárás vár ránk a héten - így kezdődik a szeptember

A szeptember első napjai nem hozzák meg az igazi őszi hangulatot, inkább nyárias meleg vár ránk. Az időjárás ugyan sok napsütést tartogat, de a hét közepén záporok és hűvösebb levegő is érkezhet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 06:00
időjárás meleg szeptember

Szeptember első hetében igazi nyárvégi hangulat köszönt ránk, sok napsütéssel és meleggel. Bár az időjárás többnyire kedvez a szabadtéri programoknak, néhol azért záporok és zivatarok is megzavarhatják a kellemes napokat – tudtuk meg a Köpönyegnek köszönhetően.

Az időjárás ugyan sok napsütést tartogat, de a hét közepén záporok és hűvösebb levegő is érkezhet.
Az időjárás ugyan sok napsütést tartogat, de a hét közepén záporok és hűvösebb levegő is érkezhet. Fotó: Pexels (illusztráció)

Hétfő

Szeptember első napján sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség lesz.

Kedd

A ragyogóan napos időt követően estétől nyugaton már zivatarok törhetnek ki. 28 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Szerda

Egy gyenge hidegfront miatt elszórtan fordulnak elő záporok, és megerősödik az ÉNy-i szél is. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet.

Csütörtök

Szikrázó napsütés, nyárias idő valószínű. 29-30 fok körül alakulhat a délutáni órák hőmérséklete.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu