Drámai időjárás vár ránk a héten - így kezdődik a szeptember

Szeptember első hetében igazi nyárvégi hangulat köszönt ránk, sok napsütéssel és meleggel. Bár az időjárás többnyire kedvez a szabadtéri programoknak, néhol azért záporok és zivatarok is megzavarhatják a kellemes napokat – tudtuk meg a Köpönyegnek köszönhetően.

Az időjárás ugyan sok napsütést tartogat, de a hét közepén záporok és hűvösebb levegő is érkezhet. Fotó: Pexels (illusztráció)

Hétfő

Szeptember első napján sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség lesz.

Kedd

A ragyogóan napos időt követően estétől nyugaton már zivatarok törhetnek ki. 28 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Szerda

Egy gyenge hidegfront miatt elszórtan fordulnak elő záporok, és megerősödik az ÉNy-i szél is. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet.

Csütörtök

Szikrázó napsütés, nyárias idő valószínű. 29-30 fok körül alakulhat a délutáni órák hőmérséklete.