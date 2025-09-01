Drámai időjárás vár ránk a héten - így kezdődik a szeptember

A szeptember első napjai nem hozzák meg az igazi őszi hangulatot, inkább nyárias meleg vár ránk. Az időjárás ugyan sok napsütést tartogat, de a hét közepén záporok és hűvösebb levegő is érkezhet.
Szeptember első hetében igazi nyárvégi hangulat köszönt ránk, sok napsütéssel és meleggel. Bár az időjárás többnyire kedvez a szabadtéri programoknak, néhol azért záporok és zivatarok is megzavarhatják a kellemes napokat – tudtuk meg a Köpönyegnek köszönhetően.
Hétfő
Szeptember első napján sok napsütés várható, délutáni gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 30 fok körüli hőség lesz.
Kedd
A ragyogóan napos időt követően estétől nyugaton már zivatarok törhetnek ki. 28 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet.
Szerda
Egy gyenge hidegfront miatt elszórtan fordulnak elő záporok, és megerősödik az ÉNy-i szél is. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet.
Csütörtök
Szikrázó napsütés, nyárias idő valószínű. 29-30 fok körül alakulhat a délutáni órák hőmérséklete.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.