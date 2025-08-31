RETRO RÁDIÓ

Időjárás: vége a találgatásoknak, ilyen lesz idén a szeptember

Mindenkit az érdekel, hogy vajon milyen őszre is számíthatunk, legalábbis a szeptember mennyire hoz jó időt. Nos, az időjárás főleg a hónap első felében kényeztet majd minket.

Szerző: Z. H.
Létrehozva: 2025.08.31. 14:30
időjárás iskolakezdés szeptember

Ez a nyár is elment, szeptember 1-jén nemcsak az iskola, hanem az ősz is megkezdődik. Egyre többen találgatják, vajon milyen időjárást hoz nekünk a szeptember? Fürödhetünk még a Balatonban, vagy már csak kirándulásokat érdemes szervezni, estleg kerti sütögetést? Nos, nézzük a szeptemberi prognózist.

MJA_3350 időjárás
Az időjárás szeptemberben remek alkalmat kínál majd a kerékpározásra is 
/Fotó: Mészáros János MJ Új Néplap

A meteoprog.com oldala szerint jól látszik, hogy nagyjából szeptember 19-ig számolhatunk már-már nyárias idővel és sok napsütéssel. Mindez azt jelenti, hogy szeptember első hetében még 25-26 fokos nappali maximumokra készülhetünk és ezek a hőmérsékleti értékek – esetleg 1-2 fokos lehűléssel – ki is tartanak szeptember 19-ig. Ráadásul ebben az időszakban a nap is sokat süt majd, elvétve lesznek csak borúsabb napok. Szeptember 19-től azonban elkezdődik egy változás és nemcsak borongósabbá válnak napjaink, hanem a hőmérő higanyszála sem fog már 20-21 foknál feljebb kúszni.

Az időjárás így alakul az AI szerint

Természetesen megkérdeztük a mesterséges intelligenciát is a szeptemberi időjárásról és meglepően hasonló hőmérsékleti értékeket adott ki. A hőfokok mellett azt írja, hogy az idei szeptember kellemesen melegnek ígérkezik, főleg a hónap első felében. A másodikban már hűvösebb reggelek és több eső várható, így érdemes lesz rétegesen öltözni, ha kirándulást, vagy szabadtéri programokat tervezünk. A legcsapadékosabb időszak szeptember 11–20. között várható. A Balaton vize az AI szerint szeptember közepéig még 20-22 fok körül alakul, ezt követően már csak a bátrabbaknak ajánlható, ugyanis 18 fok alá hűl.

De vajon mire készülhetnek a diákok a tanév első hetében? Mennyire lesz jó idő? Nos, a koponyeg.hu számításai szerint szeptember 1-jén szikrázó napsütés és 31 fokos csúcshőmérséklet várható, míg kedden már dörgés és villámlás is kísérheti a zivatarokat, de a hőmérséklet nem csökken. Ezt követően egy-két fokot csökkenhet a maximum hőmérséklet, de a hét végére ismét jönnek a 30 fok körüli csúcsok.

 

 

