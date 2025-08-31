Időjárás: vége a találgatásoknak, ilyen lesz idén a szeptember

Ez a nyár is elment, szeptember 1-jén nemcsak az iskola, hanem az ősz is megkezdődik. Egyre többen találgatják, vajon milyen időjárást hoz nekünk a szeptember? Fürödhetünk még a Balatonban, vagy már csak kirándulásokat érdemes szervezni, estleg kerti sütögetést? Nos, nézzük a szeptemberi prognózist.

Az időjárás szeptemberben remek alkalmat kínál majd a kerékpározásra is

/Fotó: Mészáros János MJ Új Néplap

A meteoprog.com oldala szerint jól látszik, hogy nagyjából szeptember 19-ig számolhatunk már-már nyárias idővel és sok napsütéssel. Mindez azt jelenti, hogy szeptember első hetében még 25-26 fokos nappali maximumokra készülhetünk és ezek a hőmérsékleti értékek – esetleg 1-2 fokos lehűléssel – ki is tartanak szeptember 19-ig. Ráadásul ebben az időszakban a nap is sokat süt majd, elvétve lesznek csak borúsabb napok. Szeptember 19-től azonban elkezdődik egy változás és nemcsak borongósabbá válnak napjaink, hanem a hőmérő higanyszála sem fog már 20-21 foknál feljebb kúszni.

Az időjárás így alakul az AI szerint

Természetesen megkérdeztük a mesterséges intelligenciát is a szeptemberi időjárásról és meglepően hasonló hőmérsékleti értékeket adott ki. A hőfokok mellett azt írja, hogy az idei szeptember kellemesen melegnek ígérkezik, főleg a hónap első felében. A másodikban már hűvösebb reggelek és több eső várható, így érdemes lesz rétegesen öltözni, ha kirándulást, vagy szabadtéri programokat tervezünk. A legcsapadékosabb időszak szeptember 11–20. között várható. A Balaton vize az AI szerint szeptember közepéig még 20-22 fok körül alakul, ezt követően már csak a bátrabbaknak ajánlható, ugyanis 18 fok alá hűl.