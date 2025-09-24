Hazai pályán mosták fel Magyar Péterrel a padlót: kommentelőket próbált alázni, de keményen megkapta a magáét

Már kommentelőkbe is beleköt a Tisza-vezér.
Magyar Péter szokás szerint nem bír magával, bárkibe beleköt, ha valami nem tetszik neki. Csakhogy most a vele különösen barátságos Telex Facebook-oldalán rántotta magára az abroszt. A Telex először kiposztolta, hogy Magyar Péter legújabban - jobb híján - egy Orbán Viktor papírbábuval beszélgetve járva az országot.
Először így szóltak be neki és persze nem állta meg, hogy visszaszóljon...
Aztán beindult az elképesztő kommentáradat, a valóság "hazai pályán", a Telexen jött vele szembe...
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.