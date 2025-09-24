RETRO RÁDIÓ

Hazai pályán mosták fel Magyar Péterrel a padlót: kommentelőket próbált alázni, de keményen megkapta a magáét

Már kommentelőkbe is beleköt a Tisza-vezér.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 21:17
Módosítva: 2025.09.24. 21:28
Magyar Péter kommentáradat papírbábu

Magyar Péter szokás szerint nem bír magával, bárkibe beleköt, ha valami nem tetszik neki. Csakhogy most a vele különösen barátságos Telex Facebook-oldalán rántotta magára az abroszt. A Telex először kiposztolta, hogy Magyar Péter legújabban - jobb híján - egy Orbán Viktor papírbábuval beszélgetve járva az országot. 

 

Először így szóltak be neki és persze nem állta meg, hogy visszaszóljon...

 

Aztán beindult az elképesztő kommentáradat, a valóság "hazai pályán", a Telexen jött vele szembe...

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
