Most végre kiderült: ezt látjuk valójában a halálunk pillanatában

Szokás azt mondani, hogy a halált megelőzően, az utolsó pillanatban lepereg előttünk az egész életünk: ezt a jelenséget szó szerint az élet visszahívásának (life recall) nevezik.

A tudósok szerint így működik az agy a halál pillanatában / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tudósok szerint a halálunk előtt látjuk életünk fontosabb eseményeit

Gyakran hallani történeteket olyan emberekről, akik közel álltak a halálhoz, és az egész életük lepergett előttük. Kiderült, hogy a tudósok szerint ehhez hasonló valóban megtörténhet a halál pillanatában. Az idegtudósok fel tudták venni valakinek az agyi aktivitását a halála percében, és azt találták, hogy az ilyenkor mérhető agyhullámok hasonlóak azokhoz, amelyek álmodás, emlékezés vagy meditáció közben jelentkeznek.

A felfedezés egy 87 éves beteg kapcsán történt, akinél epilepsziát diagnosztizáltak, és EEG-t használtak a rohamok detektálására, hogy kezelni tudják őt. Mialatt az agyi aktivitást rögzítették, a beteg szívrohamot kapott és elhunyt, így először sikerült felvenni egy haldokló agyának működését.

Dr. Ajmal Zemmar, a Louisville-i Egyetem idegsebésze, aki a kutatást vezette, elmondta, hogy a szívmegállás előtti és utáni 30 másodpercet vizsgálták, és neurológiai eltéréseket figyeltek meg.

Változásokat láttunk az úgynevezett gamma oszcillációkban, de más frekvenciákban is, mint amilyen a delta, a théta, az alfa és a béta oszcillációk

- mondta el az idegsebész.

Az oszcilláció az agyhullám tudományos neve, és a fent említett hullámtípusok, a delta kivételével, az álmodással, az emlékezettel és információfeldolgozással kapcsolatosak, ami a visszaemlékezések alapja - írja a Metro. A deltahullámok pedig a mély alváshoz és bizonyos tudatállapotokhoz kötődnek.

Az agy talán az életünk legfontosabb eseményeinek utolsó visszaemlékezését játssza le, közvetlenül a halálunk előtt, hasonlóan a halál közeli élményekhez

- tette hozzá Dr. Zemmar

Fontos azonban kiemelni, hogy a tanulmány csupán egyetlen páciensre vonatkozott, aki rohamokkal és agyduzzanattal is küzdött, Dr. Zemmar azonban reméli, ez az ismeret megnyugvást nyújt azoknak, akik elvesztették vagy hamarosan elvesztik egy szerettüket.