Padlógázzal menekültek: gyanús alakok portyáznak Rákosmentén – Leleplező fotó!

A házakat kémlelik rossz arcú fickók Rákosmentén, valószínűleg azt figyelik, hogy mikor vannak otthon a lakók. Egy fiatal férfi vette észre az ablakából a gyanús alakokat. Később kiderült, mások is kiszúrták őket.
A Rákosmentén, a helyi Zrínyi Általános Iskola környékén élők mostanában hegyezik a fülüket és kamerával védik az otthonukat, mert gyanús alakok tűntek fel a kerületben. Egy háromfős brigád cikázik a Sisakos sáska utcánál, de ha kiszúrják őket gyorsan elhúzzák a csíkot – majd újra próbálkoznak…
Egy fiatal férfi, B. Róbert a helyi általános iskolához közel lakik. Szeptember 2-án épp hazaért a munkából, amikor este 7 óra tájt különös mozgás tűnt fel neki odakintről. Egy autó gördült a háza elé, benne három gyanús alak, akik kíváncsian fürkészték az otthonát. Róbert nem ijedt meg, hanem kivárt. A kültéri kamerája ugyanis rögzítette a veszélyesnek tűnő férfiakat.
A konyhában vacsoráztam és azt vettem észre, hogy egy autó lassítva érkezik, majd megáll az ablakom előtt. Befelé néztek! A függöny össze volt húzva, így ők nem láthattak engem
– idézte fel Róbert a Metropolnak.
Szerinte a férfiak azt hihették, nincs otthon, hiszen akkor nem volt mozgás nála. Ám ennek gyorsan véget vetett. „Elhúztam a függönyt, hogy lássák, otthon vagyok. Gyorsan a gázra tapostak és elhajtottak” – mondta a rákosmenti férfi.
Róbertet nem lepte meg a helyzet, sajnos sokszor tapasztal hasonló mozgást az utcában.
Naponta hallom a fémhulladék-gyűjtők autóját. Elfekvő hulladékot szoktak keresni, de szerintem ez most terepszemle is lehetett….
– mutatott rá, hozzátéve: sajnos sok csaló vadászik a nyugdíjasok pénzére a kerületben.
„Régi házban lakom és valószínűleg azt hiszik, hogy csak idős nyugdíjas lakik itt. Hozzám gyakran becsöngetnek különböző indokokkal, mert azt hiszik, rászedhetnek. Kamu tetőfedőbrigádok szoktak lenni, akik kis összegért megjavítják a tetőm. Amikor kérek cégnevet, adószámot, hogy ellenőrizzem őket, akkor szitkozódva elhajtanak” – mesélte Róbert, aki a történtek után a helyi Facebook-csoportban riadóztatta a környékbelieket, hogy mindenki legyen résen.
A férfi fotót is készített az alakokról.
Ezt itt nézheted meg:
Bejegyzésére sokan reagáltak és hamar kiderült, hogy nem először jártak a kerületben ezek az alakok, egyesek szerint valószínűleg nem is tetőfedő csalók lehetnek.
"Ligeten is láttam őket a nyáron. Az autó és a képen látható személy is ugyanaz!” – írta Brigitta.
Mária épp egy nappal Róbert előtt futott az alakokba.
Hétfőn ez a fickó sétált el a mi környékünkön is, a Vida utcában. Oda-vissza! Szerintem azt gondolják, hogy mivel itt a suli, a szülők és a gyerekek sincsenek otthon…
– vélekedett a nő, mire Hajnalka hozzátette: az ő házukat is gyanúsan méregették ezek a fickók.
„Mi is találkoztunk már velük, ugyanez történt!! Tápióbicske utcában és környékén. Sajnos nagyon megszaporodott a betörések száma ezen a környéken is egy ideje.… kérlek titeket, járjunk nyitott szemmel!”– kérte a közösséget a nő.
Róbert lapunknak azt mondta, szólt a rendőröknek, akiktől azt a tájékoztatást kapta, hogy megerősítik a járőrözést a környéken.
A szomszédoknak is jeleztem az esetet. Elég sok a besurranással járó bűncselekmény és betörés a környéken. Őszintén, én személy szerint nem félek. A szomszédoktól kérem, hogy figyeljünk jobban egymásra, különösképpen az egyedül élő idősekre
– zárta szavait a férfi.
Kerestük a Budapest-Rendőr-főkapitányságot, indult-e eljárás az ügyben.
"Megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az esettel összefüggésben a XVII. Kerületi Rendőrkapitányságra bejelentés nem érkezett. A közösségi oldalra feltöltött felvétel tartalmát a rendőrség vizsgálja" – válaszolták a Metropolnak.
