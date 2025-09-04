Padlógázzal menekültek: gyanús alakok portyáznak Rákosmentén – Leleplező fotó!

A Rákosmentén, a helyi Zrínyi Általános Iskola környékén élők mostanában hegyezik a fülüket és kamerával védik az otthonukat, mert gyanús alakok tűntek fel a kerületben. Egy háromfős brigád cikázik a Sisakos sáska utcánál, de ha kiszúrják őket gyorsan elhúzzák a csíkot – majd újra próbálkoznak…

Gyanús alakok tűntek fel egy férfi háza előtt, az otthonát sasolták / Képünk illusztráció: Shutterstock

Gyanús alakok Rákosmentén

Egy fiatal férfi, B. Róbert a helyi általános iskolához közel lakik. Szeptember 2-án épp hazaért a munkából, amikor este 7 óra tájt különös mozgás tűnt fel neki odakintről. Egy autó gördült a háza elé, benne három gyanús alak, akik kíváncsian fürkészték az otthonát. Róbert nem ijedt meg, hanem kivárt. A kültéri kamerája ugyanis rögzítette a veszélyesnek tűnő férfiakat.

A konyhában vacsoráztam és azt vettem észre, hogy egy autó lassítva érkezik, majd megáll az ablakom előtt. Befelé néztek! A függöny össze volt húzva, így ők nem láthattak engem

– idézte fel Róbert a Metropolnak.

Szerinte a férfiak azt hihették, nincs otthon, hiszen akkor nem volt mozgás nála. Ám ennek gyorsan véget vetett. „Elhúztam a függönyt, hogy lássák, otthon vagyok. Gyorsan a gázra tapostak és elhajtottak” – mondta a rákosmenti férfi.

Róbertet nem lepte meg a helyzet, sajnos sokszor tapasztal hasonló mozgást az utcában.

Naponta hallom a fémhulladék-gyűjtők autóját. Elfekvő hulladékot szoktak keresni, de szerintem ez most terepszemle is lehetett….

– mutatott rá, hozzátéve: sajnos sok csaló vadászik a nyugdíjasok pénzére a kerületben.

„Régi házban lakom és valószínűleg azt hiszik, hogy csak idős nyugdíjas lakik itt. Hozzám gyakran becsöngetnek különböző indokokkal, mert azt hiszik, rászedhetnek. Kamu tetőfedőbrigádok szoktak lenni, akik kis összegért megjavítják a tetőm. Amikor kérek cégnevet, adószámot, hogy ellenőrizzem őket, akkor szitkozódva elhajtanak” – mesélte Róbert, aki a történtek után a helyi Facebook-csoportban riadóztatta a környékbelieket, hogy mindenki legyen résen.

A férfi fotót is készített az alakokról.

Ezt itt nézheted meg:

Az ismeretlenek Róbert otthonát figyelték az autóból / Fotó: Beküldött fotó

Egy ideje portyázhatnak

Bejegyzésére sokan reagáltak és hamar kiderült, hogy nem először jártak a kerületben ezek az alakok, egyesek szerint valószínűleg nem is tetőfedő csalók lehetnek.