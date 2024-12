Egy finoman szólva kellemetlen történetbe futott bele a Metropol, melyet az egyik budapesti, VIII. kerületi lakos osztott meg azért, hogy figyelmeztesse szomszédait a gyanús alakok miatt, akik vélhetően terepszemlézők, és azt mérik fel, hogy honnan, illetve mit lehet ellopni.

Egyre több gyanús alakot látni az MTK-pálya közelében, a helyiek szerint terepszemlézők lehetnek (Képünk illusztráció) Fotó: Peter Kneffel / dpa / Getty Images

Többen is látták a terepszemlézőket

Úgy tudjuk, hogy az utóbbi napokban, hetekben többször is előfordult az MTK-pálya környékén, hogy gyanús alakok mászkáltak arrafelé. Ezenkívül több betörésről, valamint kutyamérgezésről is hallani lehetett a szomszédos utcákban.

Kedves szomszédok, kérlek, nagyon figyeljetek a környéken

– figyelmeztet az a fiatal édesanya, aki maga is látott egy meglehetősen furcsán viselkedő, gyanúsan viselkedő alakot.

Kipakoltak egy garázst és kutyákat is próbáltak mérgezni

– olvasható a figyelmeztetésben, melyből az is kiderül, hogy kindertojáshoz hasonló kis csomagokat dobáltak be kutyás kertekbe, hátha az állat megeszi, amit talál.

Reggel én is szemtanúja voltam, amint egy gyanús alak a Százados út felől a Hős utca felé vette az irányt, amikor észrevettük páran

– számolt be a december közepi eseményekről a nő, aki szerint csupán azért hagyta abba az illető, amire készült, mert több járókelőbe is belefutott, akik felfigyeltek rá. Az is kiderült, hogy valamilyen eszköz is volt nála, ami egy kissé viharvert, átalakított metszőollóra hasonlít, de azt egy bokorra akasztotta, amikor kiszúrta, hogy páran nézik, mit csinál, merre megy.

Egy idő után a villamosmegállóba indult, ahol sokáig úgy csinált, mintha fel akarna szállni, persze nem tette

– folytatta az aggódó édesanya, aki amellett, hogy posztjával figyelmeztetni akarta az MTK-pálya közelében élőket, reméli, hogy mindenki vigyáz magára és értékeire azon a környéken.