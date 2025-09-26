Világszínvonalú daganatsebészeti műtétek a Liv Duna Medical Centerben Magyarország a daganatos megbetegedések előfordulása és halálozási aránya tekintetében is az élmezőnyben van Európában, ami rávilágít a megelőzés és a szűrések kiemelt fontosságára. Ugyanakkor hazánkban egyre több olyan korszerű eljárás válik elérhetővé, amely növelheti a betegek gyógyulási esélyeit. Ezek közé tartoznak azok a speciális, kiterjesztett daganatsebészeti beavatkozások is, amelyekkel immár a Liv Duna Medical Centerben is gyógyítanak Dr. Tóth Lajos Barna onkológiai sebész vezetésével.

Fotó: Liv Duna Medical Center

Magyarországon kiemelkedően magas a daganatos megbetegedések aránya

Hazánkban a daganatos betegségek előfordulása és halálozási aránya sajnálatos módon az európai átlag fölött van. A kedvezőtlen mutatók hátterében nagyrészt életmódbeli tényezők – dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás, mozgásszegény életmód és helytelen táplálkozás – állnak. Mindezt súlyosbítja, hogy a lakosság körében még mindig alacsony a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóság, holott a daganatos betegségek időben történő felismerése a gyógyulási esélyeket sokszorosára növelheti.

A korai felismerés életet menthet „Nagyon fontos, hogy mindenki rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon, mert minél korábban fedezzük fel a rosszindulatú elváltozásokat, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra. Magyarországon aggasztó tendencia, hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek a daganatos megbetegedések. Figyelembe véve a hazánkban tapasztalt nagyszámú vastag- és végbél daganatot, évente egyszer mindenkinek ajánlott a részletes laborvizsgálat és a hasi ultrahang, valamint 45 éves kor felett a rendszeres vastagbéltükrözés” – hangsúlyozza dr. Tóth Lajos Barna, hazánk egyik legtapasztaltabb onkológiai sebésze, aki szeptembertől a Liv Duna Medical Center magánegészségügyi intézményben is praktizál.

Világszinten is elismert műtéti eljárások Dr. Tóth Lajos Barna több mint 30 éve foglalkozik daganatos betegek sebészi kezelésével, elsősorban az emésztőszervi daganatok területén szerzett tapasztalatokat és ért el jelentős eredményeket az előrehaladott állapotú betegek ellátásában. 2012-ben elsőként vezette be Magyarországon a citoreductiv sebészeti beavatkozással kombinált HIPEC kezelést. A hosszú speciális műtét végén 60-90 perces magas hőmérsékletű kemoterápiás kezeléssel öblítik át a páciensek hasüregét. Ez lehetővé teszi a daganatos sejtek elpusztítását. Dr. Tóth Lajos Barna eddig több 450 betegnél végezte el sikerrel a beavatkozást, ez világviszonylatban is figyelemre méltó számú műtétet jelent.