Ez a 4 csillagjegy, akik szeptemberben robbanásszerű sikert érnek el

Egy asztrológus szerint a Merkúr retrográd heteken át próbára tett minket, de most véget ért. Egyes csillagjegyek szeptemberben különösen nagy sikerekre számíthatnak.

Négy csillagjegy szeptemberben szárnyalni fog Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Négy csillagjegy virágzik a retrográd vége után

A Merkúrt a kommunikáció és a közlekedés bolygójának tartják, retrográd idején azonban a Földről úgy tűnik, mintha hátrafelé mozogna. Bár tudományosan nincs különösebb jelentősége, a spirituális körökben zavaros és kaotikus időszakot jelez. Bizonyos jegyek számára ez tökéletes alkalom a stagnáló helyzetek rendezésére, határozott lépések megtételére és kapcsolatfelvételre. Ahogy a köd oszlik, a növekedés, tisztánlátás és előrelépés útjai is megnyílnak – írja a Daily Mail.

Szűz

A Merkúr visszatérésével a Szüzek élesebbek, szervezettebbek és kontroll alatt érzik magukat. Ideális időszak a leállt projektek folytatására, a szándékok tisztázására és a munka, valamint a magánélet struktúrájának megteremtésére. Csökken a stressz, tisztább lesz a gondolkodás, és magabiztosan tervezhetik a következő lépéseket, kitűzhetik céljaikat, valamint hatékonyan kommunikálhatnak környezetükkel.

Ikrek

Az Ikreket is a Merkúr uralja, így számíthatnak mentális tisztaságra. A retrográd időszakból származó félreértések most lassan elmúlnak, a kommunikáció gördülékeny, az ötletek szikráznak, a kapcsolatok könnyedén alakulnak. A szerelemben visszatér a játékos, flörtölős energia, ideális időszak barátokkal vagy romantikus érdeklődéssel való kapcsolódásra. A munka és a karrier terén kreatív projekteket vihetnek előre, amelyek szakmai és személyes fejlődést is támogatnak.

Bak

A gyakorlati és stratégiai Bakok is előnyökhöz jutnak. A Merkúr közvetlen mozgása lehetőséget ad céljaik újratervezésére és megvalósítható lépések kidolgozására, legyen szó karrierrel vagy személyes mérföldkövekkel kapcsolatos tervekről. A tisztánlátás visszatérése segíti a döntéshozatalt és a feladatok kezelését, így most a Bakok fegyelmezetten cselekedhetnek, miközben teret adnak a kreatív problémamegoldásnak.

Nyilas

A Nyilasok retrográd idején gyakran nehézségekkel küzdenek, de a Merkúr visszatérése növeli optimizmusukat és céltudatosságukat. Most végre elkötelezhetik magukat utazási terveik, személyes projektjeik vagy fontos kapcsolataik iránt megújult magabiztossággal. Inspirációjukat cselekvéssé alakíthatják, természetes kíváncsiságukat és lelkesedésüket a retrográd alatt félbeszakadt lehetőségekre összpontosítva. Ideális időszak utazás tervezésére, új vállalkozás indítására vagy kapcsolatok elmélyítésére.