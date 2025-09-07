Megfejtették Nostradamus sokkoló jóslatát: rettenetes, amit a 2026-os év hoz

Nostradamus próféciái rendre a kutatók, valamint az összeesküvés-elméletek hívőinek a látóterébe kerülnek. A rejtélyes négysorosokból kiolvasható, hogy 2026 egy nagy átalakulás kezdete vagy valami fontos vége az emberiség számára.

Nostradamus próféciái ma is elérnek minket Fotó: Bridgeman Images via AFP

Nostradamus ezt jósolta 2026-ra

Nostradamus, ahogy több más jós is, úgy látta, hogy a 2026-os év nagy jelentőséggel bír: a tisztulás, a konfliktus, de egyben az újjászületés lehetőségének éve lehet.

„Amikor Mars uralja útját a csillagok között...” – szól az egyik jóslat, amely kapcsán fontos megjegyezni, hogy a Mars a háború, a konfliktus és a tűz jelképe, és 2026 elején erős asztrológiai hatása lesz. Ez növekvő agressziót, politikai feszültségeket, nyugtalanságot, akár katonai konfliktusokat jelezhet.

„Vénusz elveszti erejét” – fogalmazott Nostradamus, amely az empátia vége, a digitális elidegenedés kezdetét jelentheti. A Vénusz a szeretet, harmónia és emberi kapcsolatok bolygója, amely gyengülésével az emberi kapcsolatok kihűlhetnek. A digitális világban a magányosodás folyamata már most is érzékelhető.

„Három tűz Keletről” – állítja, ami lehet háború vagy természeti katasztrófa. A harmadik tűz ugyanakkor lehet a teljes digitális átalakulás, amely Ázsiából indul.

„Árnyak hullanak, de a fény embere felemelkedik, és a csillagok vezetik azokat, akik befelé tekintenek.” Nostradamus meglepő módon nem apokalipszissel zár, hanem ígérettel. A válság után újjászületés jöhet – de nem kollektív, hanem személyes, belső, spirituális.

Nostradamus szerint tehát 2026 nem pusztán a pusztulás éve, hanem az igazságé. Az év, amikor a régi világ alapjai megrendülnek, de a romokból nemcsak sötétség fakadhat, hanem fény is születhet – írja a City magazine.

