Ez a 4 csillagjegy most elveszettnek érzi magát, de hamarosan minden a helyére kerül

A Szaturnusz a Halakban segít abban, hogy az elveszettség érzése után végre stabilitást és előrelépést tapasztaljanak meg. A négy csillagjegy közös élménye most az, hogy a szétszórt energiák rendeződnek, a tanulságok világosabbá válnak, és minden lehetőség adott a fejlődéshez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 12:30
csillagjegy Szaturnusz szeptember ősz asztrológia

Szeptember 1-jén a Szaturnusz retrográd mozgásban visszalép a Halak jegyébe, és ez négy csillagjegy életében hoz fordulatot. Az elmúlt hónapokban a Szaturnusz a Kosban járt, ami sokaknak zavarodottságot, elveszettségérzést hozott, ám most lehetőség nyílik arra, hogy minden a helyére kerüljön. A retrográd időszak 2026 februárjáig tart, ekkor a bolygó ismét belép a Kosba. A Halakban járó Szaturnusz ebben a periódusban a személyes fejlődésről, az érettségről és a tanulságok levonásáról szól, miközben segít felvenni a fonalat ott, ahol az előző átmenet félbeszakadt. Az Uránusz, a hirtelen változások bolygója, szintén egy változékony jegyben áll, és támogatja az érintetteket abban, hogy meglássák belső erejüket. A Szaturnusz üzenete szerint, ha valami nem működik, ne féljünk változtatni.

Ez a 4 csillagjegy most talpra állhat

A Halak számára ez az időszak különösen fontos. Amióta a Szaturnusz májusban belépett a Kosba, ők érezhették leginkább, hogy elvesztek. Most azonban újra a saját jegyükben tapasztalhatják meg a fegyelmező bolygó hatását, és ezzel egy régi történet lezárásához érkeznek. A belső munka, az önismeret és az anyagi stabilitás kerül előtérbe. Ez egy megvilágosító időszak számodra, amikor eldöntheted, hogyan fogsz fejlődni ezen a korszakon keresztül. A Jupiter támogató fényszöge segít abban, hogy az álmokat újra célként lehessen megélni, a türelem és az önmagunkra való odafigyelés pedig erőt ad a továbblépéshez.

Az Ikrek szintén változásra készülhetnek. A Szaturnusz most a pályafutásukat, hivatásukat és nyilvános szerepüket állítja a középpontba. Az elmúlt évek kemény munkája most kezdi megmutatni eredményeit, miközben új kihívások is érkeznek. A karrier és a pénzügyek terén fejlődési lehetőségek nyílnak meg, de a kommunikáció és az együttműködés lesz a kulcs ahhoz, hogy ezek tartósak legyenek. A Szaturnusz azt akarja, hogy a reflektorfényben több érettséggel és pontossággal mozogj. Az Ikreknek most érdemes határokat húzniuk, diplomatikusan viselkedniük, és tudatosan kezelniük, hogyan látnak mások.

A Szűz jegy szülötteinek a kapcsolatok és azok dinamikái kerülnek újra előtérbe. A Szaturnusz emlékezteti őket arra az időszakra, amikor néhány éve a Jupiter a Halakban járt, és új embereket hozott az életükbe. Akkor megtanulhatták, kire érdemes hallgatniuk, és kiket jobb elengedni, de sokszor nem bíztak eléggé az intuíciójukban. Most a Szaturnusz újra szembesít a határok szükségességével, és segít felismerni, kik azok, akik valóban értékelik őket. A tartós párkapcsolatban élők megtapasztalhatják, mit élveznek igazán a kapcsolatukban, míg az egyedülállók ráébredhetnek, milyen élményeket keresnek a jövőben. A Jupiterrel való együttállás segíti, hogy olyan emberekkel találkozzanak, akik valóban összhangban vannak az értékrendjükkel.

A Nyilas jegy szülöttei számára a Szaturnusz új helyzete más típusú kihívásokat tartogat. Míg a Kosban töltött időszak türelemre tanította őket, a Halakban könnyen válhatnak impulzívvá. Ezért most különösen fontos, hogy lassítsanak, és ne rohanjanak át a folyamatokon. A Szaturnusz a belső függetlenség vizsgálatára ösztönzi őket, miközben otthoni környezetükben is ők lehetnek a bölcs tanácsadók. A Jupiter támogató hatása új tudást, kreativitást és inspirációt hoz, különösen 2025 októbere és decembere között, amikor trigonba kerül a Szaturnusszal. Értsd meg:

  • a határaidat, 
  • szánj időt önmagadra, 
  • és tanulj meg apró örömöket beépíteni a mindennapjaidba 

— hamarabb fognak a dolgok a helyükre kerülni, mint gondolnád.

(via)

 

