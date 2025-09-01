Ez a 4 csillagjegy most elveszettnek érzi magát, de hamarosan minden a helyére kerül

Szeptember 1-jén a Szaturnusz retrográd mozgásban visszalép a Halak jegyébe, és ez négy csillagjegy életében hoz fordulatot. Az elmúlt hónapokban a Szaturnusz a Kosban járt, ami sokaknak zavarodottságot, elveszettségérzést hozott, ám most lehetőség nyílik arra, hogy minden a helyére kerüljön. A retrográd időszak 2026 februárjáig tart, ekkor a bolygó ismét belép a Kosba. A Halakban járó Szaturnusz ebben a periódusban a személyes fejlődésről, az érettségről és a tanulságok levonásáról szól, miközben segít felvenni a fonalat ott, ahol az előző átmenet félbeszakadt. Az Uránusz, a hirtelen változások bolygója, szintén egy változékony jegyben áll, és támogatja az érintetteket abban, hogy meglássák belső erejüket. A Szaturnusz üzenete szerint, ha valami nem működik, ne féljünk változtatni.

Szeptember 1-jén a Szaturnusz retrográd mozgásban visszalép a Halak jegyébe, és ez négy csillagjegy életében hoz fordulatot. Fotó: Unsplash

Ez a 4 csillagjegy most talpra állhat

A Halak számára ez az időszak különösen fontos. Amióta a Szaturnusz májusban belépett a Kosba, ők érezhették leginkább, hogy elvesztek. Most azonban újra a saját jegyükben tapasztalhatják meg a fegyelmező bolygó hatását, és ezzel egy régi történet lezárásához érkeznek. A belső munka, az önismeret és az anyagi stabilitás kerül előtérbe. Ez egy megvilágosító időszak számodra, amikor eldöntheted, hogyan fogsz fejlődni ezen a korszakon keresztül. A Jupiter támogató fényszöge segít abban, hogy az álmokat újra célként lehessen megélni, a türelem és az önmagunkra való odafigyelés pedig erőt ad a továbblépéshez.

Az Ikrek szintén változásra készülhetnek. A Szaturnusz most a pályafutásukat, hivatásukat és nyilvános szerepüket állítja a középpontba. Az elmúlt évek kemény munkája most kezdi megmutatni eredményeit, miközben új kihívások is érkeznek. A karrier és a pénzügyek terén fejlődési lehetőségek nyílnak meg, de a kommunikáció és az együttműködés lesz a kulcs ahhoz, hogy ezek tartósak legyenek. A Szaturnusz azt akarja, hogy a reflektorfényben több érettséggel és pontossággal mozogj. Az Ikreknek most érdemes határokat húzniuk, diplomatikusan viselkedniük, és tudatosan kezelniük, hogyan látnak mások.