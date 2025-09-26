Budapest Design Week 2025 – Országos Designünnep 10 városban, 175 programmal

Ahol a design értékei, újdonságai és alkotói kerülnek reflektorfénybe minden ősszel. Ez a Budapest Design Week immár 22 éve a hazai kreatívipar legfontosabb eseménye.
A Budapest Design Week 2025-ös programsorozata „Fluid Boundaries” mottóval, a designipar elmosódó határaira reflektálva 10 városban, több mint 175 színes eseménnyel várja az érdeklődőket október 8–19. között. A rendezvénysorozat célja, hogy kortól és nemtől függetlenül mindenki, akár szakmai mélységekig is megtalálhassa a számára érdekes programot országszerte, melyen keresztül megismerhető a design, illetve a képző- és iparművészet világa. Így a nagyközönség izgalmas élmények és többségében ingyenes közösségi programok során fedezheti fel, hogyan születnek a mindennapjainkat formáló tárgyak, enteriőrök és terek.
A fővárosban mintegy 130 esemény, vidéken pedig 50 program valósul meg a Budapest Design Week alatt. Az esemény ideje alatt egymást érik a kiállítások, tárlatvezetések, designtúrák, nyitott stúdiók, workshopok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai előadások és közösségi események, a showroomok és galériák kedvezményes vásárlási lehetőségekkel készülnek. A kínálat rendkívül sokszínű: nyitott stúdiók, szakmai előadások, közösségi designséták, családi kézműves-foglalkozások, tervezői találkozások, design installációk, gasztroprogramok, könyvbemutatók és interaktív élmények is szerepelnek benne. Az események között minden korosztály szakmai irányultságtól függetlenül találhat számára érdekes élményt, izgalmas programot.
A rendezvény egyik legnagyobb erőssége, hogy túlmutat a fővároson, és országszerte ad lehetőséget a designvilág felfedezésére. Az országos programkínálatban olyan nagy múltú programsorozatok találhatók, mint a 11. alkalommal megvalósuló DesignPécs és a 10. születésnapját ünneplő Sopron Design Week. Hozzájuk csatlakozik – idén első alkalommal – Debrecen, színes, a kreatívipar megismerését elmélyítő eseményekkel. Rajtuk kívül további 6 nagyváros, Győr, Kecskemét, Szentendre, Balatonfüred, Tata és Veszprém is saját eseményekkel gazdagítja a rendezvénysorozatot, melyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar design értékei az egész országban láthatóvá váljanak.
Az idei programsorozat mottója, a Fluid Boundaries – a designipari határok elmosódására, az anyagok, technológiák, szakterületek és tervező-gyártói szerepek közötti átjárhatóságra irányítja a figyelmet. Hiszen a design ma több mint tárgyalkotás: olyan komplex gondolkodásmód, amely új összefüggéseket teremt anyagok, technológiák és kultúrák között. Emellett a problémamegoldást, az innovációt és az élményteremtést egyszerre helyezi középpontba. A Budapest Design Week programjai olyan élményeket kínálnak, ahol a különböző művészeti és designterületek szabadon kapcsolódnak: hibrid installációk, interaktív bemutatók és inspiráló találkozások várják a látogatókat, miközben a tervezők nemcsak kiállítóként, hanem aktív közreműködőként is jelen vannak.
„A Budapest Design Week legfontosabb küldetése, hogy láthatóvá tegye a kiemelkedő magyar tervezőket, márkákat és alkotásokat, és méltó szakmai elismerést biztosítson számukra országszerte. Ez a 12 nap a közös gondolkodásról, a szakmai párbeszédről és arról szól, hogy a design milyen szorosan kapcsolódik mindennapjainkhoz. Bízom benne, hogy a programok közelebb hozzák a design értékeit a nagyközönséghez, és hozzájárulnak a terület mélyebb megértéséhez, megszeretéséhez. A BDW mára olyan platformmá vált, ahol a szereplők bemutathatják innovációikat, tapasztalatot cserélhetnek és új együttműködéseket alakíthatnak ki, sőt az érdeklődők számára kedvezményes vásárlásokra is van mód” – mondta Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos. Hozzátette: „Meggyőződésem, hogy ha a fiatalok felfedezik a design ágazatok, illetve a képző- és iparművészet sokszínűségét és értékeit, abból olyan nemzeti tudásbázis jöhet létre, amely nemcsak a tehetségeket erősíti, hanem a jövő gazdaságát is támogatja. Ugyanis a kreatívipar Magyarországon nem csupán esztétikai értéket teremt, hanem gazdasági és társdalami erőt is képvisel.”
A Budapest Design Week keretében a kiemelt események között valósul meg immár 6. éve a designhét központi kiállítása, a 360 Design Budapest, amely közel 400 hazai és régiós tervező által megálmodott kortárs alkotást szemléz. Míg az Art Market Budapest 15. alkalommal nyitja meg kapuit, hogy Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárának adjon helyet. A 21 éves múltra visszatekintő Határtalan Design kiállítás 15 ország formatervezési remekeire nyújt nemzetközi kitekintést. Az EDIDA díjátadó negyedik alkalommal emeli ki a legjobb hazai alkotásokat, a MaxCity pedig régóta visszatérő partnerrendezvényeivel kapcsolódik. A változatos kínálatban kiemelt szerepet kapnak az oktatási intézmények diplomakiállításai: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Soproni Egyetem és Budapesti Komplex Szakoktatási Centrum intézményei is bemutatják a végzős hallgatók munkáit.
A közönség eligazodását idén egy különleges nyomtatott kiadvány is segíti, amely nemcsak a teljes programot foglalja össze, hanem önmagában is kreatív élményt kínál. A hivatalos weboldalon részletes leírások és interaktív térképek támogatják a látogatókat, hogy könnyedén összeállíthassák saját programtervüket. A városban sétálva is egyszerű lesz rálelni a designhét eseményeire: a helyszínek homlokzatain BDW zászlók hívják fel a figyelmet a programokra. A rendezvények többsége ingyenesen látogatható, bizonyos események azonban előzetes regisztrációhoz vagy belépőjegyhez kötöttek. A vidéki helyszínek könnyű beazonosítását a frissen létrehozott Local+ szekció segíti, amely kiemelten gyűjti össze és kommunikálja a helyi kezdeményezéseket.
A Magyar Divat & Design Ügynökség szervezésében megvalósuló Budapest Design Week hosszú távú célja, hogy regionális jelentőségű, élményalapú platformmá váljon, amely egyszerre erősíti a hazai ökoszisztémát és segíti a magyar kreatívipar nemzetközi láthatóságát és a szektor szereplőinek népszerűsítését.
A részletes program és a regisztrációs információk elérhetők a budapestdesignweek.hu oldalon.
Budapest Design Week
A Budapest Design Week a legszélesebb közönségnek szóló legnagyobb hazai, élményalapú eseménysorozat. A Magyar Divat & Design Ügynökség által évente megrendezett programsorozat célja, hogy a design közvetlen hatását demonstrálja az élet minden területén, ezáltal a design, mint kulturális és gazdasági erőforrás szélesebb körben váljon ismertté, majd elismertté. A rendezvény szakmai partnerek által szervezett kísérőprogramok, kiemelt programok, valamint társrendezvények útján valósul meg, a fővárosban és társrendezvények útján további nagyvárosokban kínálva eseményeket. Az MDDÜ hosszabb távú célkitűzése a BDW regionális szintű élményalapú design eseménysorozattá fejlesztése.
A Magyar Divat & Design Ügynökségről
A Magyar Divat & Design Ügynökség azzal a céllal alakult meg 2018-ban, hogy előre meghatározott stratégiai pillérek mentén – szakmai koordináció, hazai termékek elérhetőségének és kereskedelmi lehetőségeinek javítása, oktatásfejlesztés, valamint gyártásfejlesztés – hatékony és strukturált támogatást nyújtson a divat és a design ágazat minden szereplője számára. A célkitűzések megvalósításának érdekében olyan hazai rendezvényeket valósítanak meg évről évre, mint a régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Week, a Budapest Design Week vagy a nemzetközi díjakat nyert 360 Design Budapest kiállítás. Emellett olyan külföldi szakmai rendezvényeken biztosítanak megjelenési és bemutatkozási lehetőséget a magyar alkotók számára, mint a Milano Fashion Week vagy a Maison & Objet designvásár. Kiemelt feladataik közé tartozik a szakmai szervezetekkel való stratégiai együttműködés, az export növelése, továbbá mentorprogramjaik megvalósításával a hazai márkák szakmai fejlődésének támogatása.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.