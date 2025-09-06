RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen tévedés: egy nagypapa rossz gyereket vitt haza unokája helyett a bölcsődéből

Az elképesztő történet a Sydney-ben lévő Bangor városrészben történt. A bölcsőde ügyeletes beosztottja azt sem tudta megmondani a tévesen elvitt gyerek anyjának, hogy kivel ment el a kislánya.

A Steps Learning Academy nevű gyerekintézmény Sydney külvárosában található. A bölcsőde nemrég egy nagyon meghökkentő esemény helyszíne volt – írja a BBC

A  bölcsőde a Sydney-ben lévő Bangor városrészben van.  Fotó: Delia_Suvari

Nem csak a nagypapa, a bölcsőde is nagyot hibázott 

Az történt, hogy egy ausztrál nagypapa elment unokájáért a bölcsődébe. Amikor megérkezett, a gyerekek éppen az alvásidejüket töltötték egy alig megvilágított szobában. A gondoskodó nagyszülő innen hozta el a kislányt, aki nagyon hasonlóan volt felöltözve, mint az ő unokája. 

A nagypapa akkor vette észre a tévedését, amikor hazaért a gyerekkel. Addigra azonban már megérkezett a bölcsődébe az elvitt kislány édesanyja is. Az anya átélte minden szülő rémálmát, miután közölték vele, hogy már nincs itt a gyereke, mert valaki már hazavitte. 

A bölcsőde dolgozói az alvásidő alatt adták oda a rossz gyereket a nagypapának Fotó: Pixel-Shot

A helyzetet súlyosbította, hogy a bölcsőde ügyeletes dolgozója nem tudta megmondani, ki vitte el a kislányt. Csak arra emlékezett, hogy a férfi öreg volt, és rövidnadrágot viselt, ami Ausztráliában nem a legegyénibb ismertetőjel. Az anya azonnal hívta a rendőrséget. 

Azonban a magát szégyellő nagypapa visszarohant a bölcsődébe a tévesen elvitt gyerekkel. A helyzet gyorsan megoldódott. A rendőrség nem kezdett nyomozást, mivel szerintük nem történt bűncselekmény, csak hihetetlen figyelmetlenség. 

A bölcsőde dolgozóját viszont felfüggesztették, és a vezetőség ígéretet tett arra, hogy új szabályokat hoznak az ilyen esetek elkerülése miatt. 

 

