Hihetetlen tévedés: egy nagypapa rossz gyereket vitt haza unokája helyett a bölcsődéből

Az elképesztő történet a Sydney-ben lévő Bangor városrészben történt. A bölcsőde ügyeletes beosztottja azt sem tudta megmondani a tévesen elvitt gyerek anyjának, hogy kivel ment el a kislánya.
A Steps Learning Academy nevű gyerekintézmény Sydney külvárosában található. A bölcsőde nemrég egy nagyon meghökkentő esemény helyszíne volt – írja a BBC.
Az történt, hogy egy ausztrál nagypapa elment unokájáért a bölcsődébe. Amikor megérkezett, a gyerekek éppen az alvásidejüket töltötték egy alig megvilágított szobában. A gondoskodó nagyszülő innen hozta el a kislányt, aki nagyon hasonlóan volt felöltözve, mint az ő unokája.
A nagypapa akkor vette észre a tévedését, amikor hazaért a gyerekkel. Addigra azonban már megérkezett a bölcsődébe az elvitt kislány édesanyja is. Az anya átélte minden szülő rémálmát, miután közölték vele, hogy már nincs itt a gyereke, mert valaki már hazavitte.
A helyzetet súlyosbította, hogy a bölcsőde ügyeletes dolgozója nem tudta megmondani, ki vitte el a kislányt. Csak arra emlékezett, hogy a férfi öreg volt, és rövidnadrágot viselt, ami Ausztráliában nem a legegyénibb ismertetőjel. Az anya azonnal hívta a rendőrséget.
Azonban a magát szégyellő nagypapa visszarohant a bölcsődébe a tévesen elvitt gyerekkel. A helyzet gyorsan megoldódott. A rendőrség nem kezdett nyomozást, mivel szerintük nem történt bűncselekmény, csak hihetetlen figyelmetlenség.
A bölcsőde dolgozóját viszont felfüggesztették, és a vezetőség ígéretet tett arra, hogy új szabályokat hoznak az ilyen esetek elkerülése miatt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.