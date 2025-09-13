"Igazán tönkretettem magamat" - meggondolatlan döntése miatt vesztette el homlokát a nő egy baleset során

Egy nő, aki egy bizarr baleset következtében elveszítette az egész homlokát, lerántotta a leplet elképesztő felépüléséről.

A baleset okozta sérülések akár végzetes kimenetelűek is lehettek volna a nő számára. (Képünk illusztráció)Fotó: Unsplash

Egy meggondolatlan döntés rontott a baleset okozta sérüléseken

Az írországi Laoisból származó Grainne Kealy szörnyű balesetet szenvedett, amikor barátja autója megcsúszott egy jeges úton, és a kis Borris-in-Ossory faluban egy falnak csapódott. Grainne éppen az anyósülésen ült, amikor a jármű kinyíló légzsákja súlyos sérüléseket okozott, ugyanis lábát meggondolatlanul a műszerfalra tette fel.

A karambol során a térdei körülbelül 320 km/h-s sebességgel csapódtak az arcába, gyorsabban, mint egy pislogás, amikor a légzsák kinyílt.

Én is azok közé tartoztam, akik feltették a lábukat. Azt hittem, így kényelmesebb lesz az út. A légzsákrendszer egy szilárd hajtóanyagot gyújt be, amely rendkívül gyorsan ég el, így hatalmas mennyiségű gáz keletkezik, ami felfújja a légzsákot. Aztán szó szerint kiszakad a helyéről.

- számolt be a történtekről Garinne figyelmeztetésként.

A 2006 decemberében történt balesetben a 22 éves nő minden csontját eltörte az arcában, és agyi szivárgást is szenvedett. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az orvosok kénytelenek voltak sebészi úton eltávolítani a homlokát. Ezt követően két évig élt homlok nélkül, majd 16 helyreállító műtéten esett át, végül pedig 2009-ben egy egyedileg készített olasz kerámia homlokot kapott.

Igazán tönkretettem magamat. Többszörös arccsonttörést szenvedtem, anyámnak azt mondták, hogy az arcom minden csontja eltört, agyvíz-szivárgásom volt, és ja, elvesztettem két fogat is... 2007-ben az állapotom romlott, és el kellett távolítani a homlokomat. Igen… a homlokomat! Igen… az egészet! Két évig homlok nélkül éltem, egészen 2009. június 17-ig, amikor megkaptam az új olasz kerámia homlokomat... A fejem beesett, és kicsit furcsán néztem ki.

Grainne azóta előtte-utána fotókat is közzétett sérüléseiről és elképesztő átalakulásáról. Egy 2016-os Instagram-posztjában, már 41 évesen számolt be a történtekről.

Micsoda különbséget jelent egy évtized… és egy idegsebész, egy plasztikai sebész, egy maxillofaciális csapat, egy fül-orr-gégész, egy fogorvos, egy szemorvos és rengeteg csodás nővér!

A posztban látható volt egy fotó Grainneről közvetlenül a baleset után, arcán zúzódásokkal és horzsolásokkal, majd egy újabb kép, amelyen már mosolyog. A két kép közötti kontraszt drámai, és jól ábrázolja hihetetlen felépülését.

Próbáljátok meg észben tartani, hogy ne tegyétek a lábatokat a műszerfalra. Félelmetes, mennyi embert látok még mindig így ülni. Fogalmuk sincs, mennyire veszélyes lehet. Kérlek, ne kövessétek el ugyanazt a hibát, amit én.

- figyelmezettet baleset után másokat a súlyos hibára, amit ő is elkövetett.