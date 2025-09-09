„Meghaltam egy tragikus balesetben: arra, amit ezután láttam, nincsenek szavak!”

Jeffrey Olsen a feleségével és két fiával tartott hazafelé, amikor elaludt a volánnál: ez tragikus balesethez vezetett, és családja felét elveszítette. Az akkor 33 éves Jeffrey felesége és a 14 hónapos kisfia azonnal meghalt a felborult autóban, míg a hétéves fia csodával határos módon túlélte a történteket.

Tragikus balesetben vesztette el a családját egy részét az édesapa / Fotó: Illusztráció: pexels.com

A baleset után látta a túlvilágon a feleségét és kisfiát

A szívszorító esemény még 1997-ben történt, de Jeffreynek több évbe telt, mire nyilvánosan is beszélni tudott a megdöbbentő, egyben majdnem halálos eseményről. A balesetkor Jeffrey elvesztette az eszméletét, majd, elmondása szerint, szinte kézzelfogható fényre ébredt. Egy interjúban részletesen is beszélt a halálközeli élményéről:

A fény mintha fogva tartott volna ebben a borzalmas helyzetben, és úgy éreztem, hogy felemelkedem a baleset helyszíne fölé. Kicsit összezavarodtam: nem értettem, mi történik, mert hirtelen tudtam lélegezni, nem volt fájdalmam, nagyon is élő voltam. Feltételezem, a lelkem elhagyta a testemet, ugyanakkor nagyon is éltem. A fényben tartottak, majd a feleségem, akiről tudtam, hogy a helyszínen meghalt, hirtelen ott volt velem. Élt, gyönyörű volt, nem látszott rajta a halálát okozó sérülés. De nagyon határozottan azt közölte: »Jeff, nem maradhatsz, vissza kell menned.«

Jeffrey-nek ezután szívszorító búcsút kellett vennie a feleségétől, mielőtt visszatért a testébe.

A baleset következtében a férfi lábai lebénultak, a karja súlyosan megsérült, a bordáin és a tüdején is sérüléseket szenvedett, a biztonsági öv pedig belső sérüléseket okozott. Hat hónapot töltött kórházban, ami alatt 18-szor műtötték, a bal lábát amputálták, a jobb karját rögzítették, és sztómazsákot kapott - írja a Daily Star.

Egyik este, állítása szerint második utazását élte át a túlvilágra: egy kiságyban látta a 14 hónapos, balesetben elhunyt kisfiát, akit megölelt, érezte súlyát és melegét, beleszagolt a hajába, majd egy „kozmikus, hatalmas jelenlétet” érzékelt.

Félelem tört rá, és így emlékezett: „A bűntudat újra felgyülemlett. Tudtam, hogy itt van, mert én okoztam a balesetet. Átöleltem a fiamat, sírtam, és reméltem, hogy megbocsájtanak nekem.”