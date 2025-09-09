RETRO RÁDIÓ

„Meghaltam egy tragikus balesetben: arra, amit ezután láttam, nincsenek szavak!”

A családja felét elvesztette a férfi.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 22:00
túlvilág baleset fény

Jeffrey Olsen a feleségével és két fiával tartott hazafelé, amikor elaludt a volánnál: ez tragikus balesethez vezetett, és családja felét elveszítette. Az akkor 33 éves Jeffrey felesége és a 14 hónapos kisfia azonnal meghalt a felborult autóban, míg a hétéves fia csodával határos módon túlélte a történteket.

Autóbalesetben vesztette el családját az édesapa
Tragikus balesetben vesztette el a családját egy részét az édesapa / Fotó: Illusztráció: pexels.com

A baleset után látta a túlvilágon a feleségét és kisfiát

A szívszorító esemény még 1997-ben történt, de Jeffreynek több évbe telt, mire nyilvánosan is beszélni tudott a megdöbbentő, egyben majdnem halálos eseményről. A balesetkor Jeffrey elvesztette az eszméletét, majd, elmondása szerint, szinte kézzelfogható fényre ébredt. Egy interjúban részletesen is beszélt a halálközeli élményéről:

A fény mintha fogva tartott volna ebben a borzalmas helyzetben, és úgy éreztem, hogy felemelkedem a baleset helyszíne fölé. Kicsit összezavarodtam: nem értettem, mi történik, mert hirtelen tudtam lélegezni, nem volt fájdalmam, nagyon is élő voltam. Feltételezem, a lelkem elhagyta a testemet, ugyanakkor nagyon is éltem. A fényben tartottak, majd a feleségem, akiről tudtam, hogy a helyszínen meghalt, hirtelen ott volt velem. Élt, gyönyörű volt, nem látszott rajta a halálát okozó sérülés. De nagyon határozottan azt közölte: »Jeff, nem maradhatsz, vissza kell menned.«

Jeffrey-nek ezután szívszorító búcsút kellett vennie a feleségétől, mielőtt visszatért a testébe.

A baleset következtében a férfi lábai lebénultak, a karja súlyosan megsérült, a bordáin és a tüdején is sérüléseket szenvedett, a biztonsági öv pedig belső sérüléseket okozott. Hat hónapot töltött kórházban, ami alatt 18-szor műtötték, a bal lábát amputálták, a jobb karját rögzítették, és sztómazsákot kapott - írja a Daily Star.

Egyik este, állítása szerint második utazását élte át a túlvilágra: egy kiságyban látta a 14 hónapos, balesetben elhunyt kisfiát, akit megölelt, érezte súlyát és melegét, beleszagolt a hajába, majd egy „kozmikus, hatalmas jelenlétet” érzékelt.

Félelem tört rá, és így emlékezett: „A bűntudat újra felgyülemlett. Tudtam, hogy itt van, mert én okoztam a balesetet. Átöleltem a fiamat, sírtam, és reméltem, hogy megbocsájtanak nekem.”

Jeffrey ezután tovább mesélt: „Egy a csodálatos lény, én azt mondanám, Isten, azt üzenete, hogy nincs mit megbocsátani. Minden rendben van. Láttam az életem eseményeit, a szerető, isteni karokban voltam, és ítélkezés nélkül, csak tiszta, feltétel nélküli szeretetet tapasztaltam.”

A baleset óta 28 év telt el: Jeffrey másik fia, Spencer, most házas, és saját gyermeke van. Jeffrey, aki könyvet is írt Spencerral „Hol vagy?” címmel, elmondta, hogy most már nem fél a haláltól.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu