Megdöbbentő történet: kitiltották az autista kisfiút és édesanyját az üzletből

Döbbenetes történet látott napvilágot arról, ahogy egy autista kisfiút és az édesanyját kitiltottak egy üzletből Chesterben. Az anya, Zoe Glover rendszeresen elvitte a négyéves gyermekét, Rubent egy pékség, Greggs egyik üzletébe, hogy közösen pizzát és fánkot válasszanak.

Autista kisfiút tiltottak ki a Greggs egyik üzletéből / Fotó: pexels.com (Képünk illusztráció)

Kitiltották a Greggs egyik üzletéből az autista kisfiút

A kisfiú a chesteri üzlet rendszeres látogatója volt, mert az ismerős minták segítettek neki abban, hogy nyugodt és kiegyensúlyozott maradjon. Az anya, a 23 éves Zoe Glover elmondása szerint a személyzet közölte velük, hogy többé nem látogathatják az üzletet a fia viselkedése miatt. Zoe szerint a tilalom a fogyatékosság miatti diszkrimináció, mivel azt állította, a személyzet még káromkodott is, mialatt azt mondták, hogy hagyják el a boltot.

A pénztáros közölte velem, hogy kitiltottak, mert a menedzser szerint nem szolgálhatnak ki minket a 'kisfiam múltkori viselkedése miatt'

- mondta el az édesanya.

Zoe elmagyarázta, hogy a fia nembeszélő autista, és nem tud hosszú ideig nyugodtan ülni, mindig tapsol és ugrál, és nehéz rávenni, hogy öt percig egy helyben maradjon. Az üzlet menedzsere nem volt aznap jelen, de az anya elmondta a személyzetnek, hogy diszkrimináció egy kisfiút kitiltani azért, mert állítólag zűrzavart okoztak.



Szívszorító volt, a kisfiam nem értette, mi történik: amikor kivittem, teljesen kiborult, miközben mindenki minket nézett. Kellemetlenül éreztem magam emiatt, és ez csak fokozta a stresszt a mindennapi életemben

- tette hozzá Zoe, aki később 15 font (körülbelül 7 ezer forint) értékű Greggs-utalványt kapott bocsánatkérésképpen, de úgy érezte, hogy ez messze nem kompenzálja a bánásmódot, amit elszenvedtek. Hozzátette, azt ígérték neki, szombatig tájékoztatják az incidens vizsgálatának eredményéről - írja a Mirror.

Ez nem a cég politikája, és nagyon komolyan vesszük. Bocsánatot kértünk a vásárlótól, és az üzletcsapatainkkal együtt vizsgáljuk, hogyan történt ez az incidens, és miként lehetne elkerülni, hogy megismétlődjön

- mondta el a Greggs szóvivője, az eset kapcsán.