Nem úgy történt – állítja az Árpád hídi gázoló

A szeptember 2-ai, keddi előkészítő tárgyalással megkezdődött az Árpád hídi gázoló pere.

Az Árpád hídi gázoló pillanatokkal a tragédia előtt ( Fotó: Budapesti Rendőr-főkapitányság)

Az Árpád hídi gázoló esélyt sem adott a gyanútlan biciklisnek

Két éve egy gyanútlan biciklis lett az áldozata egy értelmetlen ámokfutásnak. Három autós kezdett versenyezni Budapesten, minden ok, vagy előzmény nélkül. Csak úgy, hogy fitogtassák, kinek milyen gyors autója van. Mindezt nem alap nélkül tették.

Egyikük egy tuningolt AMG Mercedest a másik kettő BMW-t vezetett. Előbbi okozta a tragédiát. Az áldozat egy fiatal férfi volt, aki gyanútlanul biciklizett, amikor halálos gázolás áldozata lett az Árpád hídon.

A rendőrség azonnal lefoglalta az autókat, ugyanis kiderült: nem csak a Mercedes, hanem az egyik BMW teljesítményét is megnövelték, az AMG menetstabilizátorát pedig kikapcsolták, mi több, a kocsin számos módosítást is felfedeztek.

Fotó: Budapesti Rendőr-főkapitányság

Az eset után B. Dánielt is kihallgatták, ahol elismerte felelősségét, ezután pedig le is tartóztatták. Ez azonban nem tartott sokáig: a férfi még abban az évben, októberben házi őrizetbe került.

Az ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2025. szeptember 2-án, kedden előkészítő ülést tartott, ahol az I. rendű vádlott, akit halálos közúti baleset gondatlan okozásával, és a II. rendűt vádlott, akit közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolják, beismerő vallomást tett. Azonban a tárgyaláshoz való jogukról nem mondtak le, mivel a mercedeses gázoló vitatta a vádiratnak azt a megállapítását, hogy a vezetésre személyiségének pszichológiai jellemzői miatt nem alkalmas, a másik férfi pedig azt, hogy gyorsulási versenyen vett volna részt.

Fotó: Bors

Emiatt a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet – tudta meg a Bors a Fővárosi Törvényszéktől. Az eljárás később a tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik.