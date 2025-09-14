Vérfagyasztó jelenet: Megint szembe hajtott a forgalommal egy autós az Árpád hídon – Videó

Videóra vette egy sofőr, ahogy egy Suzuki szembe fordul a forgalommal. A sofőrök lélekjelenlétének köszönhetően nem történt baleset. A tavalyi évben többen meghaltak, amikor egy férfi lopott taxival, bedrogozva hajtott fel a forgalommal szemben az Árpád hídra.
Megbotránkoztatóan merész manővert rögzített egy fedélzeti kamera. Egy Suzukis a forgalommal szemben hajtott fel az útra, majd megfordult a forgalom közepén, hogy menetirányba álljon. Az Árpád hídon megengedett 70 km/ órás sebesség mellett ilyen manőver akár súlyos balesetet is előidézhetett volna. Nem ritkák a száguldozók a környéken, tulajdonképpen szerencséje is volt mindenkinek, hiszen egy kevésbé figyelmes sofőr ütközést is okozhatott volna.
A forgalommal szemben hajtani nemcsak tilos, de életveszélyes is. A szemközti sávba semmilyen körülmények között nem szabad áthajtani, felhajtani az útra pedig csak a menetiránnyal egyező irányba szabad.
Mivel a felvételen csak az éppen fékező autó mögül tűnik fel a Suzuki, nem egyértelmű, hogy a szembe forgalomból jött elő, vagy álló helyzetből indult el a másik irányba. A felhajtás mindenképpen szabálytalan. A fedélzeti kamera felvételét készítő autó előtti jármű egyszer csak lassítani kezdett, a kamera szemszögéből először nem volt nyilvánvaló, miért volt szükség a lassításra.
Nem volt egyértelmű elsőre, hogy a suzukis forgalommal szemben jön-e vagy a másik oldalról jött át?! Szerintem nagy szerencse volt, hogy nem jött egy száguldozó autós, ami gyakori itt, mert akkor lehetett volna ebből egy nagy baleset is.
– írja a Budapesti Autósok egyik olvasója, aki a felvételt is beküldte. Ezután a pillanat után viszont előbukkant a forgalommal szemben álló Suzuki és világossá vált a lassítás valódi indoka.
Az Árpád hídon korábban már történt egy olyan baleset, amely hasonló gondtalanságról tanúskodik. Még most is zajlik az eljárás a 2023 július 1-én történt tragédia kapcsán, amikor is egy BMW nekiszáguldott a szalagkorlátnak, elgázolva ezzel egy szabályosan közlekedő kerékpárost. A sofőr azóta az Árpád hídi gázoló néven vált ismertté.
Egy évvel később, 2024 július 3-án ismét szörnyű baleset történt. Akkor az aznap drogozásért egyszer már lekapcsolt B. Róbert este ellopta az Árpád hídhoz közel pihenő Ábrahám Györgyi taxiját, majd száguldozva felhajtott az Árpád hídra, a forgalommal szemben. Ott több autónak is nekiment, utoljára egy Suzukinak, amelyben egy fiatal pár utazott, akik éppen az esküvői meghívóikat osztották szét. A balesetben mindketten a helyszínen meghaltak.
A Budapesti Autósok alábbi videójában megtekinthető a Suzukis manővere:
