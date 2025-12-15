Fantasztikus évet zárt az Országos Polgárőr Szövetség

Az Országos Polgárőr Szövetség december 13-án tartott évzáró, karácsonyi ünnepséget, amelyen hagyományosan megajándékozták a nagycsaládos polgárőröket. Dr. Túrós András az OPSZ elnöke úgy fogalmazott: ,,2025 fantasztikus év volt" - olvasható az OPSZ oldalán.

Az Országos Polgárőr Szövetség rendezvényére az ország valamennyi vármegyéjéből érkezett egy-egy nagycsaládos polgárőr Fotó: Dienes Andor

A rendezvényre az ország valamennyi vármegyéjéből érkezett egy-egy nagycsaládos polgárőr, családtagjaikkal együtt. A hallgatóság soraiban mellettük jelen voltak az OPSZ elnökségének tagjai, a tisztségviselői kar, valamint a tagozatok képviselői is. Az ünnepségen részt vett dr. Kuczik János rendőr vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, Miskolczi Csanád rendőr ezredes, a házigazda Készenléti Rendőrség parancsnokhelyettese és a Regionális Bevetési Igazgatóság igazgatója, továbbá Vári Attila, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Harakály Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda főmunkatársa.

A vendégeket elsőként dr. Túrós András, az OPSZ elnöke köszöntötte. Beszédét azzal indította, hogy a teremben legalább hetven gyermek van jelen, ami szerinte azt jelzi, hogy a polgárőrség jövője biztosított, az utánpótlás rendben van, hiszen ezek közül a gyerekek közül biztosan sokan lesznek legalább ifjú polgárőrök.

Ezt követően Túrós András áttekintette az elmúlt csaknem tizenkét hónapot, és megállapította, hogy a polgárőrség szakmai értelemben rendkívül sikeres évet zárt, és gyakorlatilag belépett a minőségi bűnmegelőzés korszakába. Felidézte a gyermekvédelmi programokat, a drogmegelőzésben és a környezetvédelemben vállalt és végrehajtott feladatokat, hangsúlyozva, hogy ezek mind a minőségi bűnmegelőzés körébe tartoznak. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az éves szinten teljesített tízmillió szolgálati órában a polgárőrök a klasszikus bűnmegelőzésben is jelentős szerepet vállaltak.

Az OPSZ elnöke végül forintra váltotta a szolgálati órákat, és elmondta: a polgárőrök 2025-ben megközelítőleg húszmilliárd forintnyi hozzáadott értéket jelentettek a közbiztonság számára.

Fotó: Dienes Andor

Túrós András kiemelte, hogy hogy az elmúlt évben mintegy háromezer új polgárőr kezdte meg a szolgálatot, emellett negyven új egyesület is alakult. Vári Attila, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke vette át a szót ezután. Kiemelte, hogy körülbelül egy éve van hivatalos együttműködés az alapítvány és a polgárőrség között.