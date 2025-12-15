Fantasztikus évet zárt az Országos Polgárőr Szövetség
Az Országos Polgárőr Szövetség rendezvényére az ország valamennyi vármegyéjéből érkezett egy-egy nagycsaládos polgárőr
Az Országos Polgárőr Szövetség december 13-án tartott évzáró, karácsonyi ünnepséget, amelyen hagyományosan megajándékozták a nagycsaládos polgárőröket. Dr. Túrós András az OPSZ elnöke úgy fogalmazott: ,,2025 fantasztikus év volt" - olvasható az OPSZ oldalán.
A rendezvényre az ország valamennyi vármegyéjéből érkezett egy-egy nagycsaládos polgárőr, családtagjaikkal együtt. A hallgatóság soraiban mellettük jelen voltak az OPSZ elnökségének tagjai, a tisztségviselői kar, valamint a tagozatok képviselői is. Az ünnepségen részt vett dr. Kuczik János rendőr vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, Miskolczi Csanád rendőr ezredes, a házigazda Készenléti Rendőrség parancsnokhelyettese és a Regionális Bevetési Igazgatóság igazgatója, továbbá Vári Attila, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Harakály Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda főmunkatársa.
A vendégeket elsőként dr. Túrós András, az OPSZ elnöke köszöntötte. Beszédét azzal indította, hogy a teremben legalább hetven gyermek van jelen, ami szerinte azt jelzi, hogy a polgárőrség jövője biztosított, az utánpótlás rendben van, hiszen ezek közül a gyerekek közül biztosan sokan lesznek legalább ifjú polgárőrök.
Ezt követően Túrós András áttekintette az elmúlt csaknem tizenkét hónapot, és megállapította, hogy a polgárőrség szakmai értelemben rendkívül sikeres évet zárt, és gyakorlatilag belépett a minőségi bűnmegelőzés korszakába. Felidézte a gyermekvédelmi programokat, a drogmegelőzésben és a környezetvédelemben vállalt és végrehajtott feladatokat, hangsúlyozva, hogy ezek mind a minőségi bűnmegelőzés körébe tartoznak. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az éves szinten teljesített tízmillió szolgálati órában a polgárőrök a klasszikus bűnmegelőzésben is jelentős szerepet vállaltak.
Az OPSZ elnöke végül forintra váltotta a szolgálati órákat, és elmondta: a polgárőrök 2025-ben megközelítőleg húszmilliárd forintnyi hozzáadott értéket jelentettek a közbiztonság számára.
Túrós András kiemelte, hogy hogy az elmúlt évben mintegy háromezer új polgárőr kezdte meg a szolgálatot, emellett negyven új egyesület is alakult. Vári Attila, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke vette át a szót ezután. Kiemelte, hogy körülbelül egy éve van hivatalos együttműködés az alapítvány és a polgárőrség között.
A rendezvényt a Varázsceruza Program mentoráltjainak, a Hangadók Zenekarnak a műsora zárta. A közös ebéd elején Kuczik János rendőr vezérőrnagy, főkapitány-helyettes mondott pohárköszöntőt.
Dr. Kuczik János köszönetét fejezte ki a polgárőrök munkájáért, mellyel elősegítik a lakosok közbiztonságát az ország minden pontján. Beszédében megemlítette, hogy a rendőrség milyen három célt tűzott ki maga elé:
- a lehető leghamarabb segítséget nyújtani a bajban lévő állampolgároknak,
- a lehető legkevesebb bűncselekmény történjen a közterületeken,
- illetve a 2020-2030 közötti évtizedben csökkenjen felére a sérüléssel járó balesetek, illetve a balesetekben elhunytak számát.
Kuczik János szerint már most látszik, hogy az idén kevesebb halálos baleset lesz, mint volt 2020-ban. A reagálási időben is javulnak a mutatók. Mindez a rendőrség és a polgárőrség közös munkájának eredménye, hangsúlyozta a főkapitány-helyettes.
A vezérőrnagy ismertette egy felmérés eredményeit, amelyben a lakosságot, polgármestereket, iskolaigazgatókat és szülői közösségeket kérdezték a rendőrség munkájáról. Az ötfokozatú skálán a válaszadók 4,33-ra értékelték a településeken érzékelt biztonságot, míg a rendőrség és a polgárőrség együttműködését 4,71-re.
