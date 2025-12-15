Megszólalt a drogos ámokfutó áldozatának édesanyja: ,,Próbálok minden egyes napot túlélni"

2025 januárjában Tatabánya közelében egy kábítószer hatása alatt vezető sofőr nagy sebességgel hátulról belerohant egy autóba, amelyben hárman utaztak. Az ütközés kövezetebén három ártatlan férfi - egy 59, 22 éves és egy 18 éves fiatal - is meghalt. Egyedül az idősebb férfi fia élte túl a balesetet. A vétkes sofőrt, B. Szilviót, elfogták, letartóztatták, majd később kiengedték.

A drogos sofőr a megbánás legapróbb jelét sem mutatta. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

B. Szilvió nyomkövetővel érkezett a tárgyalására. Az ügyészség az előkészítő ülésen beismerés esetére 9 év börtönt és végleges vezetéstől eltiltást indítványozott. Ezt a vádlott nem fogadta el. A szakértői vélemény pedig alkalmatlannak minősítette a vezetésre.

A baleset egyik áldozata, a bal hátsó ülésen meghalt Bálint édesanyja, Kereskes Erzsébet megrázó interjúban beszélt a tragédiáról, és elviselhetetlen gyászáról. Elmondása szerint csak tíz hónap elteltével kezdte felfogni, hogy a fia valóban meghalt. A történetek óta hetente pszichológussal beszél, emellett művészetterápiára is jár.

A tragikus napon az utasok Zsámbékról a komáromi fürdő felé tartottak kikapcsolódni, amikor a Mercedes hátulról beléjük csapódott. Az áldozatok be voltak kötve, mégsem volt esélyük a túlélésre. A másik autó sofőrje komolyabb sérülések nélkül megúszta az ütközést. Erzsébet másnap a rendőrségen tudta meg a részleteket, ott közölték vele azt is, hogy a sofőr kokaint és marihuánát is fogyasztott.

Azt különösen dühítően élte meg, hogy a hatóságok ismerték az elkövetőt, ami szerint a férfi előéletére utalt

Bálintot az édesanyja életvidám, barátságos, ambiciózus fiatalnak írta le, aki érettségi előtt állt, és építészmérnöknek készült. A néptánc csaknem egy évtizeden át fontos része volt az életének, részben ez kapcsolta össze azokkal is, akikkel az autóban utazott.

Az egyetlen gyermekem volt Bálint, egyedül neveltem őt a születésétől fogva. Akartam látni, meg akartam nézni a halála után, de a temetkezési vállalat az állapota miatt lebeszélt róla. Tizenegy hónap telt el azóta, s csak a kívülállók állítják, hogy az idő gyógyírt jelent a lelki sebekre. Valójában semmivel nem könnyebb mostanra. Az első karácsony következik nélküle, amit egyáltalán nem várok… Most arról szól az életem, hogy próbálok minden egyes napot túlélni. Nincs motivációm és hajtóerőm az életemben, mert a fiam volt a mindenem. Totál kilátástalan, céltalan lett az egész. Így nagyon nehéz felkelni és bármit is csinálni

– mondta el a gyászoló édesanya egy hazai lapnak.