Karácsonyi autók lepték el Szolnok utcáit – fényárban úszott a varázs Trabant
Karácsonyi őrület uralkodik az országban. Szolnok utcáit is kivilágított autók lepték el, hogy ámultba ejtsék a járókelőket. A fénykaraván egyben jótékony célt is szolgált, hiszen az eseményt adománygyűjtéssel kötötték össze a szervezők.
Dudálásra és fényárban úszó autókra lehettek figyelmesek december 12-én, a szolnokiak. Közel hetven karácsonyi, kivilágított autó találkozott a város szélén egy bevásárlóközpont parkolójában, és rendőri felvezetéssel haladtak keresztül a Tisza-parti városon. Az eseményt negyedik alkalommal rendezték meg, és egyben nemes célt is szolgált, hiszen adománygyűjtő akcióval kötötték össze a szervezők. A pénzt a szolnoki Hetényi Géza Kórház gyermekosztályának ajánlanak fel.
Mosolyt csaltak a karácsonyi autók az emberek arcára
Nagyon jó volt látni, ahogy a kivilágított autók mosolyt csaltak a járókelők arcára. Egy jó nagy kört tettünk meg a városban és úgy érkeztünk meg a karácsonyi faluba. Jelenleg 70 autó vett részt az eseményen, de több mint háromszázan jelezték a részvételi szándékukat, azonban többen nem fértünk volna el a téren
– mondta Vinnai Attila, a rendezvény egyik szervezője.
Gergőék hét autóval érkeztek Szolnokra
Cseri Gergő már harmadik éve díszíti fel az autóját. Egy barátjával közösen találta ki, és a kezdeményezésüknek akkor sikere lett, hogy azóta már többen is csatlakoztak hozzájuk.
Ceglédről érkeztünk kilenc autóval. Otthon is imádják az emberek a kocsijainkat, és úgy látom Szolnokon a karácsonyi autós felvonuláson is nagy sikert arattunk
– újságolja Gergő, aki elárulja, hogy a Toyotáját négyen varázsolták fényessé, és a munkálatok öt órát vettek igénybe.
Idén, több mint száznyolcvan méternyi fényfüzér került fel rá. Szigetelőszalaggal rögzítettük a karosszériához, amit előtte alaposan megtisztítottunk. Örülök, hogy lassan már hagyománya lesz a feldíszített autóknak, a karácsonyi időszakban
– folytatja a fiatalember, aki elárulja, hogy egy autó feldíszítése 60-70 ezer forintba kerül. A fényfüzéreken és a szigetelőszalagokon kívül szükséges hozzá néhány hosszabbító és egy inverter is.
