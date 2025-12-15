RETRO RÁDIÓ

Karácsonyi autók lepték el Szolnok utcáit – fényárban úszott a varázs Trabant

Karácsonyi őrület uralkodik az országban. Szolnok utcáit is kivilágított autók lepték el, hogy ámultba ejtsék a járókelőket. A fénykaraván egyben jótékony célt is szolgált, hiszen az eseményt adománygyűjtéssel kötötték össze a szervezők.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 12:30
Dudálásra és fényárban úszó autókra lehettek figyelmesek december 12-én, a szolnokiak. Közel hetven karácsonyi, kivilágított autó találkozott a város szélén egy bevásárlóközpont parkolójában, és rendőri felvezetéssel haladtak keresztül a Tisza-parti városon. Az eseményt negyedik alkalommal rendezték meg, és egyben nemes célt is szolgált, hiszen adománygyűjtő akcióval kötötték össze a szervezők. A pénzt a szolnoki Hetényi Géza Kórház gyermekosztályának ajánlanak fel.

Karácsonyi autók tartottak felvonulást Szolnokon.
Mosolyt csaltak az emberek arcára a karácsonyi autók Fotó: Metropol

Mosolyt csaltak a karácsonyi autók az emberek arcára 

Nagyon jó volt látni, ahogy a kivilágított autók mosolyt csaltak a járókelők arcára. Egy jó nagy kört tettünk meg a városban és úgy érkeztünk meg a karácsonyi faluba. Jelenleg 70 autó vett részt az eseményen, de több mint háromszázan jelezték a részvételi szándékukat, azonban többen nem fértünk volna el a téren

 – mondta Vinnai Attila, a rendezvény egyik szervezője.

Gergőék hét autóval érkeztek Szolnokra Fotó: Metropol

Gergőék hét autóval érkeztek Szolnokra

Cseri Gergő már harmadik éve díszíti fel az autóját. Egy barátjával közösen találta ki, és a kezdeményezésüknek akkor sikere lett, hogy azóta már többen is csatlakoztak hozzájuk.

Ceglédről érkeztünk kilenc autóval. Otthon is imádják az emberek a kocsijainkat, és úgy látom Szolnokon a karácsonyi autós felvonuláson is nagy sikert arattunk

 – újságolja Gergő, aki elárulja, hogy a Toyotáját négyen varázsolták fényessé, és a munkálatok öt órát vettek igénybe.

Hatalmas sikere volt a karácsonyi Trabantnak is Fotó: Metropol

Idén, több mint száznyolcvan méternyi fényfüzér került fel rá. Szigetelőszalaggal rögzítettük a karosszériához, amit előtte alaposan megtisztítottunk. Örülök, hogy lassan már hagyománya lesz a feldíszített autóknak, a karácsonyi időszakban

 – folytatja a fiatalember, aki elárulja, hogy egy autó feldíszítése 60-70 ezer forintba kerül. A fényfüzéreken és a szigetelőszalagokon kívül szükséges hozzá néhány hosszabbító és egy inverter is.

 

